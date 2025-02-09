桃園台灣燈會》進擊的巨人「這裡」亮相！動漫迷超驚喜

《進擊的巨人》的充氣人偶裝置晚間突然在亞洲矽谷IOT展廳架起。（記者李容萍攝）

2025/02/09 23:55

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」今年主題「光聚千塘串桃園」，以多元文化及體育特色為核心規劃兩大展區，主燈區12至23日在機場捷運A18高鐵桃園站前登場，市府在周邊機捷A19桃園體育園區站周邊規劃第2展區「光的遊戲場」打造5大主題燈區7日起試營運，從白天到夜晚都擠滿參觀人潮，市府依中華電信人流大數據統計，各展區和部分行政區已點燈的響應燈區，總計3天攬客逾170萬人次。

第2展區共有「光臨千塘園、活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、活力發光站、福光滿意讚」5大主題燈區，除了結合國際IP寶可夢展出12公尺卡比獸及6公尺皮卡丘，先前未演先轟動，從7日下午2點限量發送的寶可夢小提燈，連日來許多民眾不畏寒冬排隊領取，今天更是提早4點就發完。

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今天是「光的遊戲場」試營運的首個週日晚間，許多動漫迷突然在「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上驚見高9公尺、寬10公尺進擊的巨人超人氣IP，現場動漫迷表示，太刺激了、天氣再冷能看到巨人也值得；觀旅局長周柏吟證實，這是台灣燈會隱藏版驚喜，明天起會持續展出。

桃園市政府新聞處表示，桃園大眾捷運公司統計昨日及今日試營運首週假日的整體運量吸引近30萬人次進出站，若對照燈會試營運前一個週六，前天運量約增加6.8萬人次，若非週六是補班日，以及這兩天遭逢強烈寒流，搭乘機捷來訪的人次有機會上看40萬人次。

《進擊的巨人》的充氣人偶裝置晚間突然在亞洲矽谷IOT展廳架起。（記者李容萍攝）

青塘園躺臥的12公尺呆萌「卡比獸」展區，白天、晚上都擠滿參觀人潮。（記者李容萍攝）

青塘園躺臥的12公尺呆萌「卡比獸」展區，白天、晚上都擠滿參觀人潮。（記者李容萍攝）

限量發送的寶可夢小提燈，相當搶手。（民眾提供）

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