中華大陳同鄉總會來台70週年 席開300餘席聯誼傳承精神

中華大陳同鄉總會於今日在板橋果菜市場，舉辦「大陳鄉親來台70週年渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」，席開三百餘桌。（記者羅國嘉攝）

2025/02/09 22:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕中華大陳同鄉總會於今（9）日在板橋果菜市場，舉辦「大陳鄉親來台70週年渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」，席開300餘桌，並透過以「信仰精神、飲食文化、大陳記憶、永續傳承」四大主軸展開，展現傳承大陳人的堅韌與團結精神。

總會媒體公關處主任謝羽喬指出，大陳70週年系列紀念活動，內容豐富包括設有大陳特色市集、文創商品展覽、大陳文物展，及宗教信仰文化交流。還特別邀請全台30多個大陳新村的鄉親，及各界大陳之友共襄盛舉，現場預計參與人數超過3000人。

請繼續往下閱讀...

謝羽喬表示，透過此次交流，希望能凝聚全球大陳鄉親情誼，傳承屬於大陳的文化、歷史、美食和文創特色，將珍貴的文化資產延續下去，讓大陳精神永存。也期待未來能舉辦更多同鄉交流活動，讓這份情感世代相傳，讓「大陳情、大陳心」持續發揚光大。

平安餐會於當日下午6時展開，席開300餘桌，政商各界及鄉親好友雲集。此次活動出席名單包含行政院陸委會副主委梁文傑、親民黨主席宋楚瑜、國民黨組發會社會部主任水雲翔、新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然、立委羅智強、洪孟楷、林德福、民眾黨立委李貞秀等多位政治人物。

此次餐會由高雄的大陳總舖師掌廚，將「肉皮糕、魚麵、糖心糕、鰻鯗」等大陳特色食材巧妙融入佳餚，讓來賓透過味蕾感受濃濃鄉情，並推廣大陳飲食文化。

副總會長陳友達表示，時代不斷變遷，但大陳人的精神與情懷未曾磨滅。70年的風雨同行，不僅讓大陳鄉親在台灣開枝散葉，更將「大陳精神」轉化為世代間的文化傳承與永續共榮。此次活動由全球各地擁有「大陳心」的大陳籍人士及認同「大陳情」的朋友共同參與與籌劃，成為一場展現台灣多元包容與永續發展的盛會，藉由文化交流與世代傳承，將大陳精神推向更廣闊的舞台。

大陳人的文化遺址。（記者羅國嘉攝）

民眾觀看大陳人的故事牆。（記者羅國嘉攝）

中華大陳同鄉總會於今日在板橋果菜市場，舉辦「大陳鄉親來台70週年渡台廟宇神尊祈福聯誼活動暨平安餐會」。（記者羅國嘉攝）

大陳人推飲食文化市集。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法