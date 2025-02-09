台中燈會請出全台最靈月老「降落」！幫單身男女配對覓良緣

台中燈會有全台最靈月老跨刀「降落」，加持單身男女逛燈會覓良緣。（圖：市府提供）

2025/02/09 22:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會8日晚開幕，今年除打造會「蛇」出來的女媧動態展演式主燈，全台最靈驗的月老之一「台中樂成宮」開基月老及和合二仙神尊，也「降落」燈會中「樂in LOVE」燈區，搭配高5公尺的月老Q版主燈，盼打造浪漫燈區，助單身男女逛燈會也能尋覓良緣。

台中市民政局指出，今年配合中台灣元宵燈會與29個行政區打造「樂in LOVE」燈區，現場有5公尺高月老主燈，「樂in LOVE」燈區還有「樂牽紅線」與「心動瞬間」科技互動燈組，讓民眾可以抽姻緣籤詩，還可以在互動式屏幕前合比愛心拍照留念，單身男女對著屏幕手比愛心拍照，則可獲取QR Code參與「心動來電」配對活動，尋覓好姻緣。

請繼續往下閱讀...

為助單身男女成功牽紅線，民政局更請出向有全台最靈驗的月老之一美譽的台中樂成宮月老星君與和合二仙神尊跨刀坐鎮，月老神尊安座在燈區駐駕處所，為燈區祈福祈安，民政局每日以鮮花、素果、香火敬奉月老星君與和合二仙，民政局長吳世瑋說，盼在16天的燈會展期期間，讓賞燈民眾除過元宵佳節，更能如願求得好姻緣。

台中樂成宮董事長何敏誠指出，樂成宮本來就致力推廣單身聯誼及集團結婚活動，鼓勵單身朋友求得好姻緣，今年得知民政局將打造月老主題燈區，樂成宮全體董監事一致同意，讓月老星君神尊請至燈區坐鎮賜福，助民眾新年都能廣結善緣，求得好姻緣。

民政局說明，「樂 in LOVE」燈區除樂成宮月老坐鎮加持及29區浪漫燈組外，燈會期間每週六日、元宵節及情人節現場也規劃一系列精彩表演，包括啦啦隊、特技、管樂及舞蹈演出，還有各行政區輪番上陣展出；此外，2月14日情人節當日還有知名YouTuber團隊「一起上學吧」為單身男女進行隨機配對活動，幫尋覓有緣人。

中台灣元宵燈會「樂in LOVE」燈區，有高5公尺的月老Q版主燈。（圖：市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法