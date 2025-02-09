桃市13區響應台灣燈會 藝文特區綠園道今晚點燈

桃園區燈區「光影戀曲廊道」燈組，以拱形結構搭配繽紛燈串及霓虹裝飾，打造出浪漫迷人的燈海廊道。（記者鄭淑婷攝）

2025/02/09 20:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市13區響應台灣燈會，其中，桃園區燈區坐落同德六街到大興西路一段廊道，以科技、藝文兩大面向打造包括主燈「智桃桃」及副燈「樂桃桃」等8大燈組，今（9）晚由桃園市副市長蘇俊賓、桃園區長許敏松等人主持點燈儀式。

桃園區燈區主燈「智桃桃」靠近同德六街，以桃仔園為主軸設計Q版桃子造型燈，副燈「樂桃桃」則融入景福宮、土地公及桃園神社等在地元素，其他燈組如「光影戀曲廊道」以拱形結構搭配繽紛燈串及霓虹裝飾，打造出浪漫迷人的燈海廊道，「城市之翼」猶如天使翅膀，可與賞燈遊客互動，隨著手臂揮動變換不同燈光色彩，首日開展吸引許多遊客拍照打卡，而燈會期間每週6、日及12日、14日，現場有機器人互動、街頭表演等動態展演活動。

桃園區燈區「城市之翼」燈組，猶如天使翅膀，可與賞燈遊客互動，隨著手臂揮動變換不同燈光色彩。（記者鄭淑婷攝）

桃園區燈區坐落同德六街到大興西路一段廊道，以科技、藝文兩大面向打造包括主燈「智桃桃」等8大燈組，9日晚間由桃園市副市長蘇俊賓、桃園區長許敏松等人主持點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

桃園區燈區坐落同德六街到大興西路一段廊道，以科技、藝文兩大面向打造包括主燈「智桃桃」等8大燈組，9日晚間由桃園市副市長蘇俊賓、桃園區長許敏松等人主持點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

桃園區燈區坐落同德六街到大興西路一段廊道，以科技、藝文兩大面向打造包括主燈「智桃桃」等8大燈組，9日晚間由桃園市副市長蘇俊賓、桃園區長許敏松等人主持點燈儀式。（記者鄭淑婷攝）

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