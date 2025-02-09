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    八里教養院志工自製燈籠DIY、餵甜湯 陪伴院生慶元宵

    院生小藍（右）開心和志工彩雲阿姨（左）及八里教養院院長謝鑫敏（中）一起在提燈上DIY創作拼貼。（記者陳奕劭攝）

    院生小藍（右）開心和志工彩雲阿姨（左）及八里教養院院長謝鑫敏（中）一起在提燈上DIY創作拼貼。（記者陳奕劭攝）

    2025/02/09 21:55

    〔記者陳奕劭／新北報導〕元宵節將至，新北市立八里愛心教養院志工隊規劃手工燈籠DIY，並準備一碗碗熱騰騰湯圓，更精心自製容易咀嚼吞嚥的餅乾福袋，院生們不僅體驗抽福袋的樂趣，同時享用愛心，院生和志工皆洋溢著喜悅笑容，天寒也感受到溫暖氣氛。

    院生小藍今年18歲，是重度腦性麻痺障礙者，2歲時就住進八里愛心教養院，對他而言教養院是他的家，而志工「彩雲阿姨」何彩雲就如同他的家人，他在活動中挑選自己喜愛的圖案，與她一起完成獨具特色的燈籠，隨後彩雲阿姨舀起湯圓，一顆一顆的餵著小藍，關愛之情溢於言表。

    多年前，當彩雲阿姨得知小藍內心仍舊期待有親人的陪伴，就經常抽空到教養院陪伴小藍寫功課、玩遊戲，她說，「就像陪伴孫子一樣溫馨快樂，好滿足」。

    何彩雲表示，當初加入八里愛心教養院志工隊，是因為受到現任志工隊長的影響，看著她熱忱服務的精神從沒有變過，而深受感動，便申請加入志工隊，轉眼間已投入志工服務10年之久。

    八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，教養院志工隊總是無私奉獻陪伴院生，彼此間已如同家人般的感情，感謝愛心志工們時時刻刻惦記院生的需要，在院生成長過程中扮演重要的角色，新春蛇年慶元宵送福袋相信會帶給院生們難忘的回憶。

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