找到家了！毛小孩一家13口險葬身工廠大火 今分送7家庭認養

線西鄉一家塑膠工廠日前大火，米克斯母犬與12隻幼犬被救出，死裡逃生。 （資料照）

2025/02/09 21:12

〔記者湯世名／彰化報導〕找到家了！2月3日大年初六開工日，彰化縣線西鄉一家塑膠工廠發生大火，有移工奮不顧身衝入火場，將受困的米克斯母犬與甫生下的12隻幼犬救出，死裡逃生，幼犬可愛模樣經網路發送，吸引全台各地愛心人士認養，最終12隻幼犬今天（9日）全數送出，分別送到7個家庭，讓毛小孩們有個幸福溫暖的家。

2月3日上午8點多，線工路一家塑膠工廠發生火災，冒出大量黑煙，消防人員部署水線搶救，有移工趁火勢尚未擴大時，奮不顧身衝入火場，將受困火場的米克斯母犬與12隻幼犬裝入紙箱內救出。

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有移工說，這隻母犬是員工飼養，2個月前生下12隻幼犬，大家都很開心，沒想到工廠火災差點命喪火窟，還好全數救出。

經由1名愛護動物的王姓民眾與工廠人員聯繫，把12隻毛小孩的照片、影片PO上網，希望有愛人士來認養。消息傳出後，吸引高雄、苗栗、台中、彰化市等全台各地民眾前來詢問認養方式。

來領養的民眾，與王姓民眾等人分享養毛小孩的經過，種種的甜蜜回憶和經過，還有人表達想要一次認養2隻甚至4隻以上的幼犬，並表示這樣幼犬才有伴，能一起成長、一起學習、一起和兄弟姐妹一起長大。

王姓民眾說，經過他們過濾篩選，最終選出7組民眾，多半是領養1到2隻幼犬，有一組更是一口氣認養4隻；謝謝老天爺眷顧這12隻毛小孩，遇到很棒的領養人，找到溫暖的家。至於母犬則是將帶去結紮，再帶回工廠飼養。

線西鄉一家塑膠工廠日前大火，12隻幼犬被救出，死裡逃生。 （資料照）

經過王姓民眾（中）過濾篩選，讓幼犬們找到幸福溫暖的家。 （王姓民眾提供）

民眾來認養幼犬時，母犬也上前關切。 （王姓民眾提供）

12隻幼犬在今天全數認養完畢。 （王姓民眾提供）

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