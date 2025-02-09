黑妞黑糖糕「喜蛇臨門」花燈 澎湖開台天后宮點燈

澎湖各界嘉賓為蛇年花燈點燈。（記者劉禹慶攝）

2025/02/09 20:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖天后宮與黑妞黑糖糕攜手紙箱王，特別策劃了一場結合傳統文化與創意藝術的慶典活動。「喜蛇臨門」大型裝置藝術花燈，今（9）日在澎湖天后宮正式亮相，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元、議員許國政、歐中慨、馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中及望安鄉代理鄉長洪棟霖等人，都到場共襄盛舉。

此次登場的「喜蛇臨門」花燈，以12隻造型可愛的喜蛇迎接新的一年，象徵吉祥如意、好運連連。花燈設計融合傳統與現代元素，透過鮮明的色彩與精緻工藝，特別邀請各界貴賓至參與點燈儀式，為澎湖元宵節帶來全新亮點，也讓這場節慶更添喜氣與文化韻味。

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除了精彩的花燈展外，澎湖天后宮更於2月9日（星期日）舉辦傳統的「8800斤米龜開光儀式」，由慧洋海運股份有限公司，董事長藍俊昇為米龜開光，透過宮廟祈福，並為參與的信眾帶來來年順遂圓滿的祝福。這場儀式不僅傳承澎湖在地文化，也讓元宵節的慶祝更具儀式感與深刻意義。

同時為回饋民眾的熱情參與，澎湖天后宮、黑妞黑糖糕與紙箱王共同推出限量小提燈贈禮活動，參與天后宮「博杯活動」或至「黑妞原味小舖」單筆消費滿500元，即可獲得「喜蛇臨門」小提燈一份，（數量有限，送完為止）。元宵節是團圓與祈福的日子，黑妞黑糖糕誠摯邀請大家攜家帶眷，一同來到澎湖天后宮，感受濃厚年味、參與傳統儀式，並欣賞繽紛亮麗的「喜蛇臨門」花燈，迎接嶄新的一年。

慧洋航運董事長藍俊昇為米包龜開光點睛。（記者劉禹慶攝）

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