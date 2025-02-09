週一寒流減弱回暖 北部、東半部有零星雨

氣象署指出，週一基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（資料照）

2025/02/09 23:45

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（10）日寒流的影響將暫時告一段落，各地白天起氣溫明顯回升，北部高溫上看20度，中南部高溫約23度，北部、東半部與恆春半島會有零星雨勢，其他地區為多雲到晴。

中央氣象署預報，週一基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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溫度方面，清晨受寒流影響，中部以北及宜蘭地區低溫約10至12度，其他地區12至14度；白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，北部及宜花地區高溫約17至20度，中南部及東南部20至23度，澎湖13至17度、金門8至16度、馬祖7至11度。各地日夜溫差大，請適時調整穿著。

關於本週天氣，天氣風險公司指出，預測週一週二都是較為晴暖的天氣型態，但到了週三將會變天，南部地區會轉為多雲短暫雨天氣，接著東北季風增強，北部東部也會轉為陰陣雨，各地高溫也會降到16到18度，低溫則在14到16度左右。這種陰雨轉冷天氣持續到週四，週五台灣附近風場又為偏東風，各地降雨趨緩，天氣穩定，氣溫回升。

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紫外線指數部分，基隆市、宜蘭縣與花蓮縣為低量級，其餘地區中量級至高量級。

空氣品質方面，10日高壓出海，環境風場為東北風至偏東風。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區是「橘色提醒」等級。

週一中部以北及宜蘭地區低溫約10至12度，其他地區12至14度，白天各地回暖，北部及宜花地區高溫約17至20度，中南部及東南部20至23度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，基隆市、宜蘭縣與花蓮縣為低量級，其餘地區中量級至高量級。（擷取自中央氣象署網站）

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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