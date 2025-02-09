照顧靜宜大學師生搭公車上下學 中市2/10起301路公車增班進校區

照顧靜宜大學師生搭公車上下學，中市2/10起301路公車增班進靜宜校區。（圖：市府提供）

2025/02/09 18:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為鼓勵使用大眾運輸，照顧靜宜大學師生通學需求，台中市交通局協調統聯客運加開班次，自明（10）日起，301路公車新光里端增加上午8時30分發車班次，讓上第3、4節課的學生也能搭公車進入校區，另調整308路（含副、副繞線）部分行駛路線，深入北、東區精武路，讓市區公車路網與鐵路轉乘結合，強化大眾運輸系統服務。

交通局長葉昭甫指出，為助靜宜大學師生與沙鹿地區民眾往返市區通學通勤更便利，也優化東區精武車站往返太平區新福里、東區、北區精武路沿線公車接駁，交通局與統聯客運檢視301路及308路公車營運整備狀況，將增加301路發車班次，同時調整308路（含副、副繞線）的行駛動線，強化公車進校園、鐵路轉乘接駁服務。

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配合大學開學時間，交通局指出，2月10日起301路將配合靜宜大學師生通勤乘車需求，新光里端增加上午8時30分發車班次，方便上第3、4節課的學生也能搭公車進入校區。

此外，為加強精武車站鐵路轉乘接駁服務，301路靜宜大學端增加上午9時45分的發車班次；308路（含副、副繞線）調整部分路段，原行駛北區三民路、新民高中等路段，將改行駛精武路往太平區方向，增加停靠「精武雙十路口」、「慈航寺」、「精武進化路口」、「精武車站（精武路）」、「新光里（中山路）」、「新福里（新福路）」、「新光里（新福路）」等站，整體班次不變，擴大北、東區精武路（雙十路至進化路區間）地區公車服務路網。

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