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    屏東市第三納骨塔開工興建 將增2萬多個櫃位

    屏東市第三納骨塔破土典禮，市長周佳琪、市代會主席林淑香等人前往參加。（記者葉永騫攝）

    屏東市第三納骨塔破土典禮，市長周佳琪、市代會主席林淑香等人前往參加。（記者葉永騫攝）

    2025/02/09 17:56

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市歸園納骨塔位剩下不到2000個塔位，僅能再使用1年餘，屏東市公所今天舉行第三納骨塔興建破土典禮，規劃2萬2228個櫃位及5238座神主牌位。屏東市長周佳琪表示，屏東市的殯葬業務已納入資訊管理系統，設有塔位資訊查詢，可透過樓層、方位及區域查詢使用現況；第三納骨塔設立後將提供更完善的設施，讓民眾可以利用線上追思、祭拜系統，緬懷先人表達心意。

    屏東市公所今天在歸園舉行第三納骨塔破土典禮，市長周佳琪、屏東市代表會主席林淑香等人都到場參加，第三納骨塔為3樓綠建築，場域明亮、通風，基地面積2萬7500平方公尺，耗資1億2670萬元，工期550日曆天，預計最快明年9月完工，新建的第三納骨塔一樓規劃有納骨櫃4664個、二樓7634個櫃位、三樓9930個櫃位，一共2萬2228個櫃位，神主牌位有5238座，歸園殯葬園區未來將以第三納骨堂為運籌核心，東側有三合院落場域，西側有生態環保公園場域，在舉辦祭祀典禮或管理維護上將更為便利。

    周佳琪市長表示，屏東市歸園殯葬園區目前有二座納骨塔，納骨櫃有17392個櫃位，使用20多年剩下不到2000個櫃位，屏東市每年需要1700個櫃位，早已經不敷使用，所以市公所斥資興建第三納骨塔工程，提供優化完善生命園區，讓家屬有安心追思的場域，殯葬業務也納入資訊管理系統，設方便民眾資訊查詢，並可利用線上追思、祭拜系統表達對先人的追思和敬意。

    屏東市第三納骨塔開工興建破土典禮，市長周佳琪前往主祭。（記者葉永騫攝）

    屏東市第三納骨塔開工興建破土典禮，市長周佳琪前往主祭。（記者葉永騫攝）

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