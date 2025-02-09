金門聖祖公司頒獎學金 勉學子「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」

金門聖祖公司頒發企業獎學金，總經理陳緣姿引用古文勉勵學子「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」。（記者吳正庭攝）

2025/02/09 17:32

〔記者吳正庭／金門報導〕金門聖祖股份有限公司今天在寒流中頒發自辦獎學金，總經理陳緣姿引古文「寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來」勉勵54名成績優秀的同學，繼續保持孜孜不倦、勤學向上的精神，未來更上一層樓。

陳緣姿說，聖祖企業在2002年開始創立尚義機場獎學金，至今進入第23個年頭，也是「第3屆聖祖自辦獎學金」，連續3年透過金門縣政府教育處的平台發布公告，以成績優異及家庭清寒的學生為優先受理對象，只要連續3年設籍金門，包括在金門縣以外就讀大學的學生都可提出申請。

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陳緣姿說，設立獎學金就是希望激勵莘莘學子，不僅在學業上取得更大成就，也能在未來成為對社會有貢獻的人才，更深信金門子弟們也會以實際行動回報這份期許，成為社會的中堅力量。

聖祖副總經理葉杭說，今年獲得聖祖獎學金的有大學組、高中組、高職組、國中組、國小組，共計54人。他強調，「企業走到哪裏，愛心也跟隨到那裏」，不僅是金門，聖祖在中國廈門的太祖食品也積極投身公益事業，用實際行動回饋社會。

聖祖董事長葉錦湖2002年創立尚義機場獎學金，後續又設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中、烈嶼鄉西口國小等多所學校的獎學金，並在2022年擴大到全縣中小學及大學，已連續23年設立不同形式的獎學金，受惠學生3000多人。

今天清晨6點一度只有攝氏6度低溫，聖祖自辦獎學金頒獎典禮上午在總公司戶外廣場舉行時，也只有9度低溫。

獲獎的優秀學生名單有：

大學組：（8名，5000元/人）呂淯甄、陳浩凡、沈柏諺、陳郁綺、陳宇謙、許郁婷、許佑凱、許芸萱。

高中組：（共8名，2500元/人）廖昱喆、陳奕睿、許益滄、古涵竹、陳敏碩、蔡佳薰、王奕程、蔡瀞嫻。

高職組：（共8名，2500元/人）翁杏榆、黃雅欣、洪思辰、莊鈞程、蔡柏鍵、陳子隆、李靜芊、毛晟祐

國中組：（共10名，1200元/人）洪琳恩、吳佳瑩、張宗彧、蔡瀞宸、廖千媛、周佳韻、林雨榕、彭家禾、楊苡辰、張羽芯。

國小組：（共20名，1000元/人）羅荺凱、翁子岳、洪以倫、錢惠芬、翁邦凝、陳家樂、錢惠芳、許千晴、林麗卿、洪于晴、陳家右、張家誠、巫晨彬、洪友竹、江珮君、張庭禎、翁柏安、陳威升、潘韻晴、連栩樂。

金門資深品牌特產業者聖祖股份有限公司，舉辦自辦獎學金頒獎典禮，共有54位學子獲獎。（記者吳正庭攝）

金門聖祖股份有限公司在攝氏9度的寒流中頒獎學金，學子及家長都穿著厚厚衣物出席領獎。（記者吳正庭攝）

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