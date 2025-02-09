迎請大使公回宮駐駕 中路出動小獅陣迎神

大使公登坐神轎之際，中路庄萬福宮神明、文武陣頭和迎請隊伍信眾，歡聲雷動，為迎請祭典掀起最高潮。（記者蘇福男攝）

2025/02/09 17:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄阿蓮區萬福宮每4年1次的迎請大使公輪祀祭典熱鬧登場，中路庄玄天上帝神轎、文武陣頭和大批虔誠信眾，頂著刺骨寒風前往岡山田厝慈雲北極殿迎請大使公回宮駐駕，現場熱鬧滾滾。

道名「清元真君」大使公，相傳是清代阿蓮中路庄劉家子孫，童年在自家古厝前水池溺斃，劉童被尋獲時，是站立在一顆田螺上已無氣息，地方人士請教神明，得知是大使公奉令下凡民間收服池中田螺精，地方為感念大使公神恩，爭相迎請奉祀。

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據地方耆老口述，包括阿蓮中路、青旗、埤仔尾、九鬮、中甲和岡山田厝等庄頭，自古即有迎請大使公輪祀祭典，其中，中路、青旗、田厝3庄頭每4年輪請1次，埤仔尾、九鬮和中甲則每12年才輪到迎請機會，輪祀祭典相關宮廟包括中路萬福宮、青旗興濟宮、埤仔尾崗后宮、九鬮南安宮、中甲北極殿土庫北極殿和田厝慈雲北極殿。

中路社區發展協會理事長葉讚桐表示，迎請大使公輪祀祭典，數百年來一直是阿蓮、岡山等6庄頭一大盛事，尤其中路仍保有北保、東保、南保組織，3保自組的獅陣、宋江陣頭已成中路獨特地方文化，今年北保特地出動小獅陣迎請大使公，象徵傳統藝陣傳承有成。

中路庄玄天上帝、文武陣頭和大批虔誠信眾，頂著刺骨寒風前往岡山田厝慈雲北極殿，迎請大使公回宮駐駕。（記者蘇福男攝）

中路庄北保特地出動小獅陣迎請大使公，象徵傳統藝陣傳承有成。（記者蘇福男攝）

高雄阿蓮區萬福宮每4年1次的迎請大使公輪祀祭典熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

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