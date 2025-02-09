台南水道紫花霍香薊盛開 園區添夢幻美景

台南水道博物館內的紫花霍香薊盛開中，會園區增添夢幻美景。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/09 17:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕新春來到，列為國定古蹟的台南水道博物館，都會迎來夢幻美景，園區內的紫花霍香薊盛開中，增添浪漫意境，遊客在遠眺時，還一度誤以為是薰衣草，頗有意思。

這處霍香薊紫色幻景的誕生，其實是館方無心插柳之舉，2年前，團隊在密林區的白千層林後側發現零星花欉，決定以順應自然的方式，讓種籽自行掉落、繁衍，春日綻放。

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該處並未投入額外經費，卻在大自然的運行下，奇蹟般地鋪展成壯觀的美麗景致，先前曾發生新進員工以割草的模式，不慎將植株剷成「小平頭」，所幸管理團隊及時阻止，沒有進一步除根，才讓這片花毯得以保留。

除了紫色的霍香薊美景之外，C館旁的波斯菊花田也進入盛開期，目前綻放率已超過5成，為園區增添繽紛春色，預計將持續1個半月。

文化局代理局長林韋旭指出，現在正是紫花霍香薊與波斯菊的最佳遊賞期，無論是密林區的浪漫，還是C館旁的繽紛，都是春天最美的景致，歡迎民眾前來造訪，感受春日限定的詩意風光。

台南水道博物館內的波斯菊也在盛開中，景致宜人。（記者吳俊鋒攝）

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