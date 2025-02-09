為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南水道紫花霍香薊盛開 園區添夢幻美景

    台南水道博物館內的紫花霍香薊盛開中，會園區增添夢幻美景。（記者吳俊鋒攝）

    台南水道博物館內的紫花霍香薊盛開中，會園區增添夢幻美景。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/09 17:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕新春來到，列為國定古蹟的台南水道博物館，都會迎來夢幻美景，園區內的紫花霍香薊盛開中，增添浪漫意境，遊客在遠眺時，還一度誤以為是薰衣草，頗有意思。

    這處霍香薊紫色幻景的誕生，其實是館方無心插柳之舉，2年前，團隊在密林區的白千層林後側發現零星花欉，決定以順應自然的方式，讓種籽自行掉落、繁衍，春日綻放。

    該處並未投入額外經費，卻在大自然的運行下，奇蹟般地鋪展成壯觀的美麗景致，先前曾發生新進員工以割草的模式，不慎將植株剷成「小平頭」，所幸管理團隊及時阻止，沒有進一步除根，才讓這片花毯得以保留。

    除了紫色的霍香薊美景之外，C館旁的波斯菊花田也進入盛開期，目前綻放率已超過5成，為園區增添繽紛春色，預計將持續1個半月。

    文化局代理局長林韋旭指出，現在正是紫花霍香薊與波斯菊的最佳遊賞期，無論是密林區的浪漫，還是C館旁的繽紛，都是春天最美的景致，歡迎民眾前來造訪，感受春日限定的詩意風光。

    台南水道博物館內的波斯菊也在盛開中，景致宜人。（記者吳俊鋒攝）

    台南水道博物館內的波斯菊也在盛開中，景致宜人。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播