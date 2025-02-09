寒流明早減弱！ 週二晚起再變天 中南部、台東恐有較大雨勢

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/02/09 17:10

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣受到寒流影響，全台冷成凍番薯。中央氣象署指出，明日白天起，寒流就會逐漸減弱，各地白天氣溫週二可回升至20度以上，且天氣相對晴朗多雲，但同日晚間起將受到南方水氣與鋒面影響，再度轉為多雲有雨的天氣，且中南部、台東地區將有較大的雨勢。

中央氣象署預報員張竣堯說明，台灣今晚至明日清晨仍持續受到寒流影響，入夜後氣溫將進一步下降，各地普遍有10至12度的低溫，且近山區、局部空曠地區氣溫可再降低1至2度。

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張竣堯指出，明白天起寒流就會逐漸減弱，各地氣溫回升，普遍可達20度左右，不過週二清晨起環境轉乾，有輻射冷卻現象，部分地區仍會出現10餘度的低溫，白天氣溫則可回升到22至24度，是未來一週中最溫暖的一天，但日夜溫差可達10度左右。

此外，張竣堯提到，因週日至週二期間環境偏乾，僅基隆北海岸、東半部地區有零星短暫雨發生，其他地區維持晴朗多雲的天氣，且白天有機會可見陽光。

張竣堯表示，週二晚間起全台再度變天，受到南方水氣與鋒面影響，轉為雲量偏多、有雨的天氣，週三、週四則受到東北季風影響，各地低溫14至16度，白天雲量偏多，氣溫約18至20度，且中南部、台東地區將有較大的雨勢。

張竣堯說，週五台灣周邊水氣持續偏多，仍不排除各地有降雨機會，但因東北季風減弱，氣溫將稍有回升，直到下週日的另一波東北季風影響，氣溫再度下降，北台灣白天氣溫僅14至15度，天氣變化相當迅速。

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