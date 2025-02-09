頭份永貞宮開中門 16位現代士子光耀門楣

苗縣頭份市永貞宮，今（9）日舉辦士子開中門典禮，共有6位博士、10位國家考試高考及格者，接受表揚。（圖由縣府提供）

2025/02/09 17:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗縣頭份市永貞宮，今（9）日舉辦士子開中門典禮，共有6位博士、10位國家考試高考及格者，接受表揚。其中，縣府肉品市場總經理洪志彥，與後龍鎮龍坑國小校長黃俊杰、鄭芳瑜伉儷利用公務之餘，持續精進，取得博士學位，成為佳話。

頭份市永貞宮為激勵南庄、三灣、頭份、造橋、竹南5鄉鎮的學子努力向學，發揚客家地區晴耕雨讀精神，辦理士子開中門，讓博士、高考及格的現代士子披紅挂綵，循古禮入中門祭祀文昌帝君，並接受表揚，感受光耀門楣的至高榮譽，藉以鼓勵後輩見賢思齊，奮發向學，出人頭地，今年邁入第19年。

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今年有黃俊杰、張景淳、高暐翔、彭松能、洪志彥、鄭芳瑜等6位博士；吳易儒、黃方婷、古乙媛、林禹瑄、柳皓升、古智婷、吳佳芸、林仁介、郭泰驛、陳語晴等10位高考及格者參加。永貞宮主委張淑芬、縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠及議員徐功凡、蕭詠萱、陳永賢、陳光軒等人逐一給予恭賀。

洪志彥為苗栗縣肉品市場總經理，利用公務之餘，持續到東海大學進修，在去年6月順利取得政治學博士學位。後龍龍坑國小校長黃俊杰的妻子鄭芳瑜，原在苗縣府教育處任科長，去年獲教育部延攬調至教育部國教署出任學前教育科長，夫妻倆攜手精進，雙雙取得師範大學教育學博士學位。

此外，永貞宮從2022年起頒發國中、小學自強家庭獎助學金，今天也有118名國中小學子獲獎。

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