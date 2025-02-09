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    灌溉兼具親水功能 台南蜈蜞潭分線休閒步道健走慶落成

    蜈蜞潭分線休閒步道完工，健走活動歡慶落成。（台南市政府提供）

    蜈蜞潭分線休閒步道完工，健走活動歡慶落成。（台南市政府提供）

    2025/02/09 17:17

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南永康區的蜈蜞潭分線，是當地灌溉系統的重要設施，農田水利署結合健康與環保等議題，投入2600萬元建置休閒步道，並進行周邊綠美化，今天舉辦健走活動炒熱人氣，市長黃偉哲與鄉親一起見證落成。

    黃偉哲表示，蜈蜞潭分線對永康相當重要，計畫性地完成灌溉效能的改善之外，也在沿途設置3.2公里的休閒步道，並進行環境綠美化，有效拉近居民與社區水利之間的距離，打造大灣的生態綠廊。

    到場為健走活動鳴笛的黃偉哲，也感謝農田水利署的經費投入，讓台南的發展能夠更加卓越成長，擁有健康城市的好形象。

    今天的健走活動，黃偉哲與農水署嘉南管理處長王志誠、立委陳亭妃、林宜瑾，還有議員林燕祝、林冠維、黃肇輝、朱正軒、陳秋萍等也到場，共同見證地方建設落成，也為民眾加油打氣。

    蜈蜞潭分線休閒步道來回約6.5公里，沿途有綠美化景觀的展示區，可提供附近住戶平日健身與散步的空間，市府也希望透過該建設的落成，讓在地居民享感受到生態環境的和諧之美。

    蜈蜞潭分線休閒步道完工，舉辦健走活動歡慶落成，鄉親們熱情參與。（永康區公所提供）

    蜈蜞潭分線休閒步道完工，舉辦健走活動歡慶落成，鄉親們熱情參與。（永康區公所提供）

    蜈蜞潭分線休閒步道完工，健走活動歡慶落成。（台南市政府提供）

    蜈蜞潭分線休閒步道完工，健走活動歡慶落成。（台南市政府提供）

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