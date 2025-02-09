吉伊卡哇漫「游」高雄港灣 看小八貓跟兔兔有沒有認真上班

吉伊卡哇漫「游」高雄港灣，吸引數萬民眾陪伴。（記者王榮祥攝）

2025/02/09 15:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕駐點高雄的吉伊卡哇今在數萬吉友祝福下，帶著愉快心情漫「游」高雄港灣，除體驗高雄港與亞洲新灣區的遼闊，也看看好友小八貓跟兔兔烏薩奇有沒有認真上班。

「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」邀請「吉伊卡哇」（Chiikawa）三隻小可愛進駐愛河灣，開幕迄今吸引逾390萬來自全台及世界各地遊客到訪。

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高雄市政府為感謝吉伊卡哇，今特別為他量身設計遊港活動，由主題渡輪、遊艇及重帆船隊陪同，比照去年黃色小鴨游港路線，遨遊高雄港灣。

吉伊卡哇下午1:30從珊瑚礁群出發，先到高雄流行音樂中心高低塔探訪小八貓，再游到16號碼頭問候兔兔烏薩奇，接著一路游訪高雄旅運中心、棧庫群（7號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後再回到愛河灣。

今下午太陽很捧場，暖冬氣候吸引大批民眾齊聚愛河灣周遭，欣賞小可愛出遊的可愛畫面，活動現場特別邀請在地學校樹德家商、建國國小、光榮國小到場應援，市長陳其邁更是豪邁致詞，講不到30秒就把主場還給吉伊卡哇。

高市觀光局長高閔琳指出，「吉伊卡哇」三隻小可愛來到高雄，從早到晚都湧入大批遊客，除了來到愛河灣與吉伊卡哇、小八貓以及兔兔合照外；位於16-18號碼頭的遊樂園，更設置25座免費玩的遊樂設施、好玩好逛的美食市集，假日還有親子互動展演。

她喊話高雄冬日遊樂園活動會越來越好玩，歡迎全台民眾相約高雄愛河灣與「吉伊卡哇」一同鬧元宵！相關資訊可至高雄旅遊網官網、臉書及IG，以及「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動官網查詢。

吉伊卡哇漫「游」高雄港灣，第一站先探班小八貓。（記者王榮祥攝）

吉伊卡哇漫「游」高雄港灣，跟好友兔兔合體。（記者王榮祥攝）

吉伊卡哇漫「游」高雄港灣，吸引大批民眾陪伴。（記者王榮祥攝）

吉伊卡哇探班兔兔烏薩奇。（記者王榮祥攝）

吉伊卡哇今開心漫游高雄港灣，享受高雄的暖陽。（記者王榮祥攝）

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