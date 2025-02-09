內灣支線拚觀光 台鐵推套裝週遊券、擬開特色列車

台鐵內灣支線從橫山站、九讚頭站到合興站，沿線櫻花綻放。（資料照，新竹縣府提供）

2025/02/09 13:37

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵內灣支線近年轉型為鐵路觀光支線，其中竹中站到內灣站間保持非電氣化傳統鐵路支線的營運形態。台鐵公司與地方團體合作，推出套裝一日週遊券，並預計透過加開特色列車及投入新式支線觀光列車，帶動當地觀光和商機。

台鐵內灣支線早年是為開發水泥、農林產及煤礦而興建，近年轉型為鐵路觀光支線，其中竹中站至內灣站之間，仍保持非電氣化傳統鐵路支線的營運形態，是國內少數沒有電車線的鐵路路線，櫻花盛開期間，旅客可在列車上欣賞沿途櫻花美景，感受鐵道風情。

請繼續往下閱讀...

台鐵公司化後拚轉型，除了打造觀光列車車隊，連結各路線及車站，推動鐵道觀光，也與地方團體合作，透過異業合作與創新思維，結合地方特色及地方創生，豐富觀光行程，盼吸引人流、帶動商機，形塑共榮環境。

新竹內灣線是今年台鐵推動地方創生的重點之一。台鐵盤點內灣線周邊景點，包括新竹站古蹟站房、竹東音樂巷、竹東站前幾散竹東園區、竹東市場都值得一訪。

另外，行駛內灣支線的柴油客車，因終點站內灣站腹地不大，為方便列車掉頭，在後方延伸鐵軌架設兼具調度及觀光功能的轉車盤。內灣老街則有客家及特色美食，如客家菜包、擂茶、麻糬、黑糖糕、野薑花粽等等，等著遊客嘗鮮。

台鐵也與地方團體合作，為遊客帶來更豐富的旅遊體驗。例如扶植偏鄉學童學業與音樂教育的「親愛愛樂」樂團，去年起進駐竹東舊宿舍區，為竹東音樂巷帶來活力和精湛演出。

董事長杜微表示，感謝地方大力支持台鐵地方創生的規劃，台鐵推出套裝一日週遊券，未來也預計加開特色列車以及投入新式支線觀光列車，積極推動創造多贏。

台鐵補充，套裝一日週遊券方面，2月22日將有一班郵輪式列車首發團，內含車票、商家抵用券、名片式車票、專人導覽、音樂表演及轉盤秀等，已於2月8日開賣；未來還會規劃發行，請有興趣的民眾持續關注台鐵官網公開訊息。

台鐵內灣支線的內灣車站。（台鐵公司提供）

台鐵內灣車站轉車盤。（台鐵公司提供）

內灣老街有客家及特色美食，如客家擂茶、麻糬、黑糖糕、野薑花粽等。 （台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法