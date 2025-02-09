連捐18年！ 彰化家扶義賣燈籠 「神秘客」丟包5萬4200元轉身就跑

李世湧、黃惠雪伉儷清點彰化市曉陽路、民族路口的「老担」，發現「神秘客」豪捐5萬4200元現金，至今已連續捐出18年，讓夫婦倆感動萬分。 （記者湯世名攝）

2025/02/09 13:35

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化家扶中心義賣傳統古早燈籠，位於彰化市曉陽路、民族路口的「老担」，每年元宵節前夕都會獲得男性「神秘客」豪捐大筆現金，至今已連續18年，昨晚（8日）他再度現身，扔了兩捆鈔票轉身就跑，經清點高達5萬4200元，讓志工感動萬分。「老担」僅開賣2天收入高達近30萬元，全部40個據點總計達上百萬元。

民族路、曉陽路口義賣攤位，是全縣40個義賣燈籠據點中第一個成立的，至今正好滿30年；每年元宵節前夕，都會有1名「神秘客」騎著機車悄悄靠近，把大捆千餘鈔票用廣告紙捆著，隨手扔入捐款箱後即猛催油門離去，至今年已連續捐出18年，去年首度得知是1名男性，卻從沒看過其長相。

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昨天「老担」首日開賣，「神秘客」再度騎機車現身，把兩捆車票扔進捐款箱後即猛催油門離去，家扶志工從其身形研判應是中年男子；資深專員林滿麗與燈籠義賣發起人李世湧夫婦今天開箱清點，發現神秘客捐款金額高達5萬4200元。

林滿麗說，「神秘客」至今已連續捐款18年，每年捐款金額都會增加，今年再創新高，讓他們很感動；此外，一家租車行老闆今天也來捐出10萬元，還有安親班帶著小朋友前來買燈籠，都令人感動。

彰化家扶主任王震光表示，李世湧伉儷30年前在彰化市曉陽路、民族路口擺攤義賣元宵節古早燈籠，讓義賣燈籠發揚光大，幫助不少家扶家庭，每年都有不少熱心民眾、企業熱捐，一出手就是5萬、10萬元。還有歷年來最著名的「神秘客」，也是把好幾萬元現金投入捐獻箱內，在累積的知名度與老顧客力挺下，這處「老担」遂成為最重要的燈籠義賣收入來源。

「神秘客」昨晚將5萬4200元現金丟入曉陽路、民族路口的「老担」，至今已連續捐出18年，讓志工感動萬分。 （記者湯世名攝）

安親班老師今天帶著小朋友前來「老担」買燈籠，讓家扶主任王震光（右5）相當感動。（記者湯世名攝）

李世湧（右1）、黃惠雪（右2）伉儷在彰化市曉陽路、民族路口義賣燈籠，至今年滿30年，幫助不少家扶家庭。（記者湯世名攝）

一家租車行老闆今天捐出10萬元。（記者湯世名攝）

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