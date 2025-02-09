浪貓遭分屍、明星鵝又失蹤 新竹公園架設監視器

新竹公園內深受民眾喜愛的大灰鵝「鵝寶」在農曆年後失蹤。（取材自網路）

2025/02/09 12:44

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕有百年歷史的新竹公園去年以228萬人次奪下新竹熱門景點寶座，近來卻發生多起浪貓遭分屍情事，公園內深受民眾喜愛的大灰鵝「鵝寶」也在農曆年後失蹤，多起事件引發民眾關注；市府今表示除要求相關單位調查釐清個事件真相，也到現場會勘，將在公園內多處熱點增設監視器。

新竹公園近來發生多起浪貓遭恐怖分屍案，民眾發現幼貓慘遭斷頭，器官散落各處，動保團體前往調查，發現該處無監視器，憂心成為治安死角。且新竹公園大灰鵝「鵝寶」因個性親人活潑成為公園內明星，民眾發現過完年後牠竟失蹤。

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市府表示，上週進行增設監視器會勘，包括議員及動保人士和民間團體代表都到場關心，初步確認除會在公園主要出入口及周邊道路設置監視器，公園內的多個熱點也會規畫裝設，近期將確定監視器架設地點、數量，盡速完成監視器架設，以維護治安、保護動物。

公管中心表示，為加強新竹公園的安全與清潔，清潔人員將加強巡視與清潔工作，並與相關單位合作，如警方將納入公園內巡邏，動保所則加強對周邊浪犬的巡查與誘捕。同時，市府也計畫在高風險區域增設監視器，並實施24小時不間斷監控。

市府呼籲，開放式的休憩空間品質需要大眾共同努力維護，對於任何可疑行為應保持警覺，若發現有治安問題或動物遭受虐待的情況，請即時報案至警方或動物保護單位。根據「新竹公園管理自治條例」第8條規定，若有違規行為且經告誡後仍不改正，將依相關規定處以罰鍰。此外，依照「動物保護法」第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違者最高可處2年以下有期徒刑，併科20至200萬元罰金。

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