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    嘉市月老祖廟大福興宮拋繡球招親 吸500餘名單身漢報名

    嘉邑崎頂大福興宮今舉行古式拋繡球招親大會。（記者王善嬿攝）

    嘉邑崎頂大福興宮今舉行古式拋繡球招親大會。（記者王善嬿攝）

    2025/02/09 12:35

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕2月14日情人節將至，嘉義市月老祖廟嘉邑崎頂大福興宮，今上午9點半舉行「古式拋繡球招親大會」，因免費報名，吸引近百位未婚女性，及500多位未婚男性報名，拋繡球時，眾男高舉雙手搶接繡球，還有4名男性抓繡球不放，一同上台與拋繡球女性配對情形，為活動增添趣味。

    嘉義市副市長林瑞彥、議長陳姿妏、立委王美惠等人今出席活動，為參加拋繡球的未婚男女加油打氣，期盼在月老牽線下，覓得好姻緣。

    嘉邑崎頂大福興宮主委曾東本說，拋繡球招親大會今年以「拋出幸福抓住真愛」主題舉行，適逢活動第10年，今年報名人數再突破以往，來自全國近百名未婚女性、五百多名未婚男姓報名，其中不乏家長為子女報名，期盼經由重現古代拋繡球招親場景，增進未婚青年彼此認識交朋友，進而促成好姻緣。

    大福興宮總幹事蔡坤章說，今年參加未婚男、女性年齡多30歲以上，其中男性有半數是公務人員，且不只來自嘉義，還有高雄等外縣市民眾參加。

    主辦單位今搭建3層樓高的招親大會舞台，率先拋繡球的未婚女性，身穿鳳冠霞披古裝登場，有意招親的單身漢，擠在舞台前爭搶繡球。

    第一位拋繡球的彭小姐說，她來自高雄，希望藉由拋繡球招親活動，認識有穩定經濟基礎、有擔當及肩膀、能照顧她的理想另一半；首位接到繡球的謝先生說，他是嘉義人但第一次參加拋繡球活動，第一次就接到繡球，很開心，理想對象條件是善良、溫柔，希望能有機會與對方進一步認識。

    另名拋繡球的沈小姐同時獲4名男性青睞，搶接到繡球，她因覺得拋繡球招親很好玩而參加，很意外拋繡球，有這麼多人接繡球，她希望藉此活動認識未婚男性，找到好姻緣。

    曾參加大福興宮擲筊比賽而找到另一半的王先生，今偕同陳姓妻子返廟謝神，2人給未婚男女建議，要多拜月老、祈求月老牽起好姻緣。

    今未婚女性在3層樓高的招親大會舞台拋出繡球，台下單身漢舉手搶接繡球。（記者王善嬿攝）

    今未婚女性在3層樓高的招親大會舞台拋出繡球，台下單身漢舉手搶接繡球。（記者王善嬿攝）

    前3對拋接繡球配對的未婚男女，希望藉此認識有緣人。（記者王善嬿攝）

    前3對拋接繡球配對的未婚男女，希望藉此認識有緣人。（記者王善嬿攝）

    身材嬌小的沈小姐拋繡球，有4名男性接繡球上台配對。（記者王善嬿攝）

    身材嬌小的沈小姐拋繡球，有4名男性接繡球上台配對。（記者王善嬿攝）

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