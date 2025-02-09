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    冷到不行！ 台灣低溫持續多日 鄭明典解析波數2寒潮特性

    鄭明典今天於臉書發文指出，儘管這波寒流並未創下新低溫紀錄，但其影響時間長達數天，造成台灣大範圍的低溫天氣。（圖擷自鄭明典臉書）

    鄭明典今天於臉書發文指出，儘管這波寒流並未創下新低溫紀錄，但其影響時間長達數天，造成台灣大範圍的低溫天氣。（圖擷自鄭明典臉書）

    2025/02/09 12:45

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，台北已經連續超過32小時氣溫低於11度，最低溫度僅達9.2度，全台各地平地的最低氣溫普遍在6至8度之間。根據最新氣象資料顯示，今（9日）白天寒流逐漸減弱，但變化幅度不大。前中央氣象局（署）長鄭明典分析了為何這波寒流未創新低溫紀錄，但卻持續影響台灣。

    鄭明典今天於臉書發文指出，儘管這波寒流並未創下新低溫紀錄，但其影響時間長達數天，造成台灣大範圍的低溫天氣。根據7日凌晨00時的500百帕分析圖顯示，這場寒潮由波數2主導，形成兩個高壓區和兩個低壓區，進而使冷空氣延伸至台灣，造成低溫持久。

    鄭明典進一步解釋，通常波數2的寒潮會將冷空氣集中在較北的地區，尤其是日本和韓國，因此台灣較少會經歷由波數2引發的寒潮。相反，台灣的寒潮多數是由波數3增強所造成。然而，這次的波數2振幅異常增強，才會對台灣產生顯著影響。

    鄭明典表示，波數2的特性使得這場寒潮的影響時間比一般寒潮更為持久。波數越少（即波長越長），其時間尺度越長，一旦影響開始，低溫的持續時間通常較長。因此，民眾應該做好防寒準備，應對可能持續數天的低溫天氣。

    目前，台灣各地的低溫狀況仍將持續，尤其在清晨時段，氣溫會更為寒冷，民眾需注意保暖，並避免長時間待在室外。

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