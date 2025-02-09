寒流續發威！ 全台今晨低溫不到10度 明起回升至接近20度

今日清晨各地低溫。（圖為中央氣象署提供）

2025/02/09 11:02

〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期受到寒流影響，中央氣象署指出，今日各地普遍有7至10度低溫，明清晨還會持續有低溫情況，但白天起各地氣溫將可回升至接近20度，但週二晚間起將再度變天，受南方水氣與鋒面通過影響，各地將有較明顯雨勢，尤其中南部地區、台東等需特別注意。

中央氣象署預報員張竣堯說明，今日台灣持續受到寒流影響，各地清晨感受寒冷，且低溫分佈區域較昨日更廣，其中本島普遍有7至10度低溫，最低溫發生在新北石碇，僅6.4度，離島地區低溫則落在7度左右，且今日仍有強勁的東北風影響，北部、東半部、中南部雲量偏多，白天氣溫回升幅度不明顯。

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張竣堯說，這波寒流預計影響至明日清晨，各地清晨仍會有10度以下低溫，尤其桃園以北、宜蘭地區持續有10至12度的低溫發生，自白天起各地氣溫則將逐步回升至20度左右，週二則可再回升至20度或以上，是未來一週相對溫暖的一天。

此外，張竣堯指出，週一至週二期間，受到乾冷空氣影響，周邊環境持續轉乾，各地呈現比較穩定的天氣型態，僅基隆北海岸、東半部地區有零星雨，其餘各地多雲到晴，但週二清晨因輻射冷卻影響，有10度左右的低溫，各地日夜溫差可達10度左右。

張竣堯表示，週二晚間至週四期間，因南方水氣與鋒面通過台灣，各地將出現較明顯的雨勢，尤其中南部地區、台東等有局部陣雨或較大雨勢發生，其餘各地轉為陰雨天氣，且氣溫整日感受偏冷，白天氣溫降至20度以下，夜晚清晨低溫約14至18度，待週五、週六白天才會逐漸回升。

另，張竣堯提到，待週六環境轉乾後各地將重回多雲到晴的好天氣，僅迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨。

今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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