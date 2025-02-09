為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒流續發威！ 全台今晨低溫不到10度 明起回升至接近20度

    今日清晨各地低溫。（圖為中央氣象署提供）

    今日清晨各地低溫。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/09 11:02

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣近期受到寒流影響，中央氣象署指出，今日各地普遍有7至10度低溫，明清晨還會持續有低溫情況，但白天起各地氣溫將可回升至接近20度，但週二晚間起將再度變天，受南方水氣與鋒面通過影響，各地將有較明顯雨勢，尤其中南部地區、台東等需特別注意。

    中央氣象署預報員張竣堯說明，今日台灣持續受到寒流影響，各地清晨感受寒冷，且低溫分佈區域較昨日更廣，其中本島普遍有7至10度低溫，最低溫發生在新北石碇，僅6.4度，離島地區低溫則落在7度左右，且今日仍有強勁的東北風影響，北部、東半部、中南部雲量偏多，白天氣溫回升幅度不明顯。

    張竣堯說，這波寒流預計影響至明日清晨，各地清晨仍會有10度以下低溫，尤其桃園以北、宜蘭地區持續有10至12度的低溫發生，自白天起各地氣溫則將逐步回升至20度左右，週二則可再回升至20度或以上，是未來一週相對溫暖的一天。

    此外，張竣堯指出，週一至週二期間，受到乾冷空氣影響，周邊環境持續轉乾，各地呈現比較穩定的天氣型態，僅基隆北海岸、東半部地區有零星雨，其餘各地多雲到晴，但週二清晨因輻射冷卻影響，有10度左右的低溫，各地日夜溫差可達10度左右。

    張竣堯表示，週二晚間至週四期間，因南方水氣與鋒面通過台灣，各地將出現較明顯的雨勢，尤其中南部地區、台東等有局部陣雨或較大雨勢發生，其餘各地轉為陰雨天氣，且氣溫整日感受偏冷，白天氣溫降至20度以下，夜晚清晨低溫約14至18度，待週五、週六白天才會逐漸回升。

    另，張竣堯提到，待週六環境轉乾後各地將重回多雲到晴的好天氣，僅迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨。

    今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    今晚明晨低溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播