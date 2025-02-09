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    寒流襲台！太平山白雪皚皚 美景引遊客上山追雪

    太平山翠峰山屋白雪皚皚的美景。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山翠峰山屋白雪皚皚的美景。（圖由太平山遊樂區提供）

    2025/02/09 10:06

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕寒流襲台，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天清晨最低溫降到攝氏零下2度，園區一度下雪，出現白雪皚皚美景，消息傳出後，吸引不少遊客上山追雪，截至上午9點，入園人數已超過1500人。

    今天清晨3點半，太平山遊樂區工作人員執行道路巡護，確認路面沒有結冰，4點開園時，入口收費站已有40輛車排隊等候。天亮之後，太平山莊前方溫度計顯示-7度，遊樂區經理阮名揚解釋，因溫度計結冰，造成感應顯示異常，實際最低溫應為零下2度。

    園區的太平山莊及翠峰山屋廣場、蹦蹦車鐵軌、翠峰湖觀景台等處，地面覆蓋一層冰雪，宛如變成冰封世界，遊客穿著厚重衣物，在雪地上拍照、堆雪人，雖然冷吱吱，但美麗的銀白世界，仍讓眾人感到值回票價。

    經理阮名揚說，太平山今晨飄下白雪夾雜著冰霰，園區持續低溫，提醒上山遊客注意保暖。根據統計，截至上午9點，入園車輛484輛，遊客1541人。

    寒流襲台，宜蘭太平山遊樂區今晨最低溫降到零下2度，園區一度下雪。（圖由太平山遊樂區提供）

    寒流襲台，宜蘭太平山遊樂區今晨最低溫降到零下2度，園區一度下雪。（圖由太平山遊樂區提供）

    遊客穿著厚重衣物在太平山雪地裡拍照，驚呼值回票價。（圖由太平山遊樂區提供）

    遊客穿著厚重衣物在太平山雪地裡拍照，驚呼值回票價。（圖由太平山遊樂區提供）

    園區下雪後猶如換穿白色衣裳，看起來冷吱吱。（圖由太平山遊樂區提供）

    園區下雪後猶如換穿白色衣裳，看起來冷吱吱。（圖由太平山遊樂區提供）

    地面上的雪花。（圖由太平山遊樂區提供）

    地面上的雪花。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山木棧道上堆積冰雪，猶如鋪上一層白地毯。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山木棧道上堆積冰雪，猶如鋪上一層白地毯。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山莊前方溫度計今晨顯示-7度。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山莊前方溫度計今晨顯示-7度。（圖由太平山遊樂區提供）

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