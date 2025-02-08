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    嗨翻天！台南鹿耳門高空煙火秀+無人機 逾70萬人朝聖

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    2025/02/08 21:48

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚登場，爆滿人潮從聖母廟前廣場延伸到周遭道路，初估逾70萬人朝聖，沿路擠滿觀看煙火的群眾，甚至有露營車提早4天就來卡位。

    今日晚間由市長黃偉哲親臨現場，執杖鞭春牛，每鞭一鞭司儀會先唱頌「鞭春贊」，祈求風調雨順、五穀豐收：接著就是重頭戲搶春牛登場，民眾蜂擁而上搶奪春牛皮，春牛瞬間被分解一空。

    重頭戲鹿耳門聖母廟高空煙火秀，今年以「祥蛇獻瑞喜氣臨，聖母庇佑願平安」為主題，加入500台無人機，設計出迎春牛、彩色花火、龍首、媽祖、千里眼與順風耳、聖母廟輪廓等9組圖騰，還有360度環景燈光秀，包括67分鐘的高空煙火秀及12座蜂炮城，共分5階段、將近2小時表演。

    正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚登場，廟方初估逾70萬人朝聖。（記者王姝琇攝）

    正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚登場，廟方初估逾70萬人朝聖。（記者王姝琇攝）

    鹿耳門聖母廟高空煙火秀搭配無人機展演，設計媽祖神像圖騰。（記者王姝琇攝）

    鹿耳門聖母廟高空煙火秀搭配無人機展演，設計媽祖神像圖騰。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    鹿耳門聖母廟廟徽。（記者王姝琇攝）

    鹿耳門聖母廟廟徽。（記者王姝琇攝）

    鹿耳門聖母廟高空煙火秀搭配無人機展演，動態的鞭春牛畫面驚豔全場。（記者王姝琇攝）

    鹿耳門聖母廟高空煙火秀搭配無人機展演，動態的鞭春牛畫面驚豔全場。（記者王姝琇攝）

    民眾蜂擁而上搶春牛。（記者王姝琇攝）

    民眾蜂擁而上搶春牛。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚登場，市長黃偉哲等人啟登。（記者王姝琇攝）

    正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚登場，市長黃偉哲等人啟登。（記者王姝琇攝）

    台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    台南土城正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀今晚璀璨登場。（記者王姝琇攝）

    民眾蜂擁而上搶春牛。（記者王姝琇攝）

    民眾蜂擁而上搶春牛。（記者王姝琇攝）

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