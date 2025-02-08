李多慧平溪放天燈大讚超級漂亮 約媽媽明天一起來

平溪天燈節活動代言人、啦啦隊女神李多慧（左）以韓文在天燈寫下蛇年行大運。（記者陳逸寬攝）

2025/02/08 21:04

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市平溪天燈節今晚（8日）在平溪國中登場，百盞天燈緩緩升空，點亮夜空，新北市長侯友宜與活動代言人李多慧分別與民眾一起放天燈。啦啦隊女神李多慧受訪時笑說，「雖然媽媽今天無法親自來，但我們約定明年一起來放天燈。」她在天燈以韓文寫下「蛇年行大運」，祈福自己身體健康、賺大錢。

李多慧首度參加平溪天燈節，親身體驗放天燈的浪漫氛圍，對現場壯觀的天燈美景驚呼連連。她說，早就聽說平溪天燈節非常有名，現場看到百盞天燈升空，真的覺得「超級漂亮」。

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李多慧透露，施放天燈時，寫下自己的新年願望，希望新的一年「身體健康、賺大錢」。她更開心分享，母親透過電話得知她參加平溪天燈節後，也說非常想來現場體驗，不過「雖然媽媽今天無法親自來，但我們約定明年一起來放天燈。」

她更提到，自己長期在台灣活動，對台灣文化充滿興趣，未來一定會推薦平溪天燈節給朋友和家人，「我相信外國人也會很喜歡。」

平溪天燈節代言人李多慧（左）在平溪國中放天燈。（記者陳逸寬攝）

李多慧以韓文在天燈寫下「蛇年行大運」。（記者陳逸寬攝）

平溪天燈節代言人李多慧（左）與新北市觀旅局長楊宗珉（右）在平溪國中放天燈。（記者陳逸寬攝）

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