桃園賞櫻小祕境！中央大學河津櫻粉嫩 龍潭北水分署山櫻花嬌豔

桃園市國立中央大學中大湖畔旁的「友好之櫻」園區，種有日本櫻花，今天低溫仍吸引遊客賞櫻。（記者黃政嘉攝）

2025/02/08 20:15

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市2月賞櫻除了北橫櫻花季，中壢國立中央大學中大湖畔、龍潭佳安路周邊經濟部水利署北區水資源分署辦公室宿舍群、楊梅秀才步道都可看到櫻花，僅管今天低溫，中大湖畔仍可見遊客賞淡粉紅一片的河津櫻。

中央大學中大湖畔旁的「友好之櫻」園區種有日本櫻花，30株河津櫻淡粉紅一片，今午有遊客頂著10度低溫前來賞櫻，新竹市民30歲吳小姐說，在臉書社團看到花友分享，專程來看櫻花，花開約6、7成，一片粉紅色，感覺很不錯，旁邊也能買咖啡、點心，待了3個小時。校方指出，河津櫻開完，還有一旁的大漁櫻，花期約可延續到2月底。

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經濟部水利署北區水資源分署副分署長郭耀程說，龍潭北水分署十一份辦公區及宿舍群櫻花已盛開，佳安路、佳安東路、佳安西路上的宿舍群主要品種是山櫻花，花色屬較偏重的粉紅，有淡淡花香，幾乎每家都看得到，部分是早期住戶種植，非常漂亮，按往年經驗，花期從1月持續到2月底。另外，水庫左岸的羅馬公路羅浮到馬武督兩旁也種有成排山櫻花，歡迎大家賞櫻。

楊梅區秀才步道可賞山櫻花，依傍太平山綻開，秀才里長涂慶雄說，步道櫻花開花估計持續到2月20日左右，往年整個步道開得更為密集，現仍有遊客來走步道賞花。

中央大學中大湖畔旁的「友好之櫻」園區種有日本櫻花，30株河津櫻淡粉紅一片。（記者黃政嘉攝）

桃園市龍潭區的經濟部水利署北水分署宿舍群旁種有山櫻花。（經濟部水利署北水分署提供）

經濟部水利署北水分署宿舍群旁種植的山櫻花，屬較偏重的粉紅色，有淡淡花香，（經濟部水利署北水分署提供）

楊梅區秀才步道目前也可見依傍太平山的山櫻花。（記者黃政嘉攝）

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