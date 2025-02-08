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    台南新營波光節開幕 天鵝湖水幕投影成亮點

    結合聲光述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點，投影出天鵝共舞。（記者楊金城攝）

    結合聲光述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點，投影出天鵝共舞。（記者楊金城攝）

    2025/02/08 19:43

    〔記者楊金城／台南報導〕台南新營波光節今晚（8日）在天鵝湖公園開幕，以「路徑之間」為主題，結合天鵝湖水岸環境推出8件主題作品及環湖光環境，吸引遊客不畏低溫欣賞光影藝術的魅力，結合聲光述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點。

    第2屆新營波光節展期至3月16日，為期37天，台南市打造鹽水月津港燈節之外的水岸藝術新品牌，波光節並銜接3月8日在後壁蘭花生技園區舉辦的台灣國際蘭展，串聯台南走春旅遊。

    副市長葉澤山、南市文化局代理局長林韋旭、新營區長翁振祥等人為新營波光節啟燈後，開啟《AquaMira》水幕投影主秀，結合影像、音樂及噴泉水霧的聲光大秀，讓觀眾大開眼界。

    葉澤山說，去年首辦新營波光節選在新營指標景點天鵝湖舉辦，就吸引28萬人次的遊客前來欣賞，創造高聲響，更榮獲國際繆思設計大獎概念設計類的公共空間金獎肯定，期待第2屆波光節再度呈現特別的藝術，希望遊客白天到大新營地區旅遊，晚上再看波光節留下美麗回憶。

    林韋旭表示，新營波光節打造8件主題作品及環湖光環境，作品《AquaMira》為大型水幕投影，展覽期間每天定時演出，創作天鵝湖浪漫故事；《新營霓虹》將新營歷史產業的商標變成霓虹燈化，為在地量身定做的作品；《波光》結合視覺與聽覺，將日常間被忽略的聲音具象化，在夜晚中化為絢麗的光影；《Sparks》以線性符號及聲音裝置呈現出煙火的短暫之美，另有《迷幻山林》、《門柱燈》、《wav》等作品，值得遊客慢慢欣賞。

    新營波光節還推出天鵝湖生態導覽及藝術家講座、工作坊等，遊客可上新營波光節臉書及IG粉絲專頁查詢。

    新營波光節今晚開幕演出，呈現慶典的歡樂。（記者楊金城攝）

    新營波光節今晚開幕演出，呈現慶典的歡樂。（記者楊金城攝）

    《Sparks》以線性符號及聲音裝置，呈現出煙火的短暫之美。（記者楊金城攝）

    《Sparks》以線性符號及聲音裝置，呈現出煙火的短暫之美。（記者楊金城攝）

    《新營霓虹》將新營歷史產業的商標變成霓虹燈化。（記者楊金城攝）

    《新營霓虹》將新營歷史產業的商標變成霓虹燈化。（記者楊金城攝）

    新營波光節在樹林間的《wav》作品。（記者楊金城攝）

    新營波光節在樹林間的《wav》作品。（記者楊金城攝）

    天鵝湖親水公園區營造光環境。（記者楊金城攝）

    天鵝湖親水公園區營造光環境。（記者楊金城攝）

    天鵝湖親水公園區營造光環境。（記者楊金城攝）

    天鵝湖親水公園區營造光環境。（記者楊金城攝）

    述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點。（記者楊金城攝）

    述說天鵝湖故事的大型水幕投影成為亮點。（記者楊金城攝）

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