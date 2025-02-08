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    花現粉紅祕境！員林吳家古厝櫻花開3成 假日賞花奉茶待客

    彰化縣員林市百果山「吳家古厝櫻花」花開3成，粉紅祕境吸引遊客賞花拍照。（記者陳冠備攝）

    彰化縣員林市百果山「吳家古厝櫻花」花開3成，粉紅祕境吸引遊客賞花拍照。（記者陳冠備攝）

    2025/02/08 20:04

    〔記者陳冠備／彰化報導〕賞櫻好時節到來，彰化縣員林市百果山「吳家古厝櫻花」進入開花期，目前花開3成，最佳賞花期持續到3月，古厝主人準備了古灶燒柴沖煮英國茶、咖啡等，2月9日、15及16日招待賞花客。

    百果山海拔約500公尺，種植櫻花不易，30年前，當地湖水里前里長吳信夫沿著自家古厝石階種植了30棵八重櫻，櫻花成林，每年2月，古厝就成為彰化獨有的賞櫻祕境。

    吳信夫的女兒吳淑女示，吳家古厝建於1926年，今年適逢落成百年，吳家子女傳承吳信夫信念「在平地也能看櫻花」與熱心精神，舉行古厝賞櫻公益活動，現場義賣自品牌乾拌麵、英國茶，全部所得回饋鄉里。

    吳淑女說，這次古厝櫻花季增加「櫻花石階」與「詩學之道」場景，仿造日本京都哲學之道，讓民眾欣賞櫻花之餘，也可以感受百年石階景象，目前花況約3成，預計2月15日到2月28日期間滿開，歡迎來賞櫻。

    吳家古厝櫻花季今年增加「櫻花石階」與「詩學之道」場景，提供民眾打卡拍照。（記者陳冠備攝）

    吳家古厝櫻花季今年增加「櫻花石階」與「詩學之道」場景，提供民眾打卡拍照。（記者陳冠備攝）

    吳家古厝適逢落成百年，吳家後代傳承吳信夫信念，每年開放石階步道供民眾一起賞櫻。（記者陳冠備攝）

    吳家古厝適逢落成百年，吳家後代傳承吳信夫信念，每年開放石階步道供民眾一起賞櫻。（記者陳冠備攝）

    吳家古厝櫻花目前花況約3成，預計2月15日至2月28日期間滿開。（記者陳冠備攝）

    吳家古厝櫻花目前花況約3成，預計2月15日至2月28日期間滿開。（記者陳冠備攝）

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