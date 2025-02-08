高雄鳳山等15區2/21深夜11點起大停水55小時 影響48.7萬戶

高雄市鳳山等15區2月21日深夜23時起停水55小時，總計影響48.7萬戶停水。（記者陳文嬋攝）

2025/02/08 19:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕水公司2月21日辦理高雄市原水管線2200mm錐形閥更換等工程，鳳山等8區全區、左營等7區部分地區，當天深夜23時起停水55小時，總計影響48.7萬戶停水，提醒民眾提早儲水備用。

水公司說，高雄竹寮站前2200mm單噴孔錐形閥是原水管線重要閥門，調節各淨水場原水量，現因操作異常，必須辦理更換工程，以利原水調度操作，維持穩定供水，一併辦理高雄給水廠高低壓檢驗，台電也配合進行高壓線路維護，以維供水供電安全，2月21日（週五）深夜23時到24日（週一）上午6時停水55小時。

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停水區域中鳳山等8區全區停水，包括阿蓮區、橋頭區、梓官區、楠梓區、大社區、仁武區、鳳山區、大寮區（不含大發產業園區、和發產業園區大發基地） 。

左營等7區部分地區停水。小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪里。

左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝。

鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生里；路竹區甲南、甲北、竹園、下坑里；燕巢區鳳雄、角宿、瓊林、橫山、安招里。

大樹區九曲、三合里（義大世界、義大中小學一帶） ；岡山區和平、華崗、嘉興、竹圍、大遼、台上、碧紅、大莊、嘉峰、潭底、程香、後紅里。

另外，停水期間受影響產業（工業）園區包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓產業園區、仁大工業區及仁武產業園區，水公司已規劃澄清湖淨水場及北嶺加壓站供受影響廠商水車載水；其餘產業（工業）園區維持正常供水。

水公司說，停水期間所減少水量，已規劃增抽澄清湖水庫湖庫水、高屏溪伏流水及地下水，並由澄清湖淨水場、大泉淨水場及嶺口淨水場增量出水，且自台南調度支援清水每日 15 萬立方公尺，另由阿公店水庫增加原水供路竹淨水場增加出水

台電也將辦理「上寮至河堰鐵曲線路檢修維護汰換作業」；水公司將提前辦理「高屏溪攔河堰取水站高低壓設備檢驗作業」，避免未來重複停水。24小時客服電話1910。

高雄市鳳山等15區2月21日深夜11點起停水55小時，總計影響48.7萬戶停水。（記者陳文嬋翻攝）

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