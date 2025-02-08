提升運量！華航A330-300客機 3月底高雄飛首爾、大阪

中華航空公司預計3月30日起，高雄飛首爾與高雄飛大阪航線，將有A330-300大型客機加入營運。（翻攝官網）

2025/02/08 21:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕南部旅遊業一直期盼高雄國際機場延長班機起降時間，或航空公司改飛大型客機以提升運量；高雄市政府今表示，交通部已證實，中華航空公司預計3月30日起，高雄飛首爾與高雄飛大阪航線，將有A330-300大型客機加入營運，兩航線每日各有一班。

市府說明，根據去年底華航發布季班表，自今年3月30日起安排A330-300機型、每日上午7:05飛高雄到首爾（KHH-ICN），及每日下午15:35飛高雄到大阪（KHH-KIX）等航線。

請繼續往下閱讀...

為提升高雄國際機場的載客量及服務品質，高雄市長陳其邁曾多次向交通部反映，立委許智傑、李昆澤等人更是不遺餘力地協助爭取，在多方努力下，成功促使中華航空A330-300機型大型客機、再次回到高雄國際機場服務國內外旅客。

市府指出，過去華航在高雄國際機場提供單走道、載客數僅180人的A321機型服務旅客，這次改以A330-300機型加入航線，A330-300機型屬於雙走道大型飛機，可載300人，載客量高，且乘客使用空間較大，相對舒適。

旅行業者認為該型客機很適合較短距離的國際航線，例如日韓城市，可大幅提升載客量，並提供更舒適的乘坐空間。

高市觀光局表示，據交通部民航局資料顯示，高雄國際機場兩岸及國際航線114年2月份總計30個航點（較疫情前108年同期恢復約88.2%）、359個航班（較疫情前108年同期恢復約96.5%）。

其中針對日本及韓國旅客人數，依觀光署來台旅客統計，去年113年1-11月由高雄機場入境的韓國旅客人數約為5.5萬人、日本旅客約4.5萬人；國際旅客來高雄住宿人數統計，113年1-11月住宿高雄韓國旅客約為14萬人、日本旅客約18萬人。

觀光局分析，華航改以載客量較高之機型飛航日、韓航線，有助於提對高雄的國際觀光發展，後續如機場擴建計畫及早完工並搭配城市交通規劃等，更能擴大整體觀光效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法