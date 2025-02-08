首款自主研發學習規劃工具 台大推「點亮引導卡」

國立台灣大學發表台灣第一款自主研發的學習規劃工具「點亮引導卡」，能循序漸進引導使用者，將抽象的想法轉化為具體的行動計畫。 （台大提供）

2025/02/08 19:25

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學今天發表台灣第一款自主研發的學習規劃工具「點亮引導卡」，能循序漸進引導使用者，將抽象的想法轉化為具體的行動計畫，有助於學子從迷茫中找到方向，從而適性發展。

台大教務長王泓仁說，現今學生擁有更多彈性的學習制度可選擇，但也因此面臨「選擇焦慮」，適時的引導對於學習與發展至關重要，而「點亮引導卡」正是協助學生梳理思路、明確方向的實用工具。台大副教務長陳林祈則分享，目前修讀台大校學士學位的百位學生，都曾接受學習規劃辦公室的會談引導，「點亮引導卡」正是會談方法的精華，能有效幫助學生釐清與探索學習方向。

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台大出版中心主任張俊哲說，學習不應受限於明確的目的，探索的過程本身就是一種學習。教育部跨域彈性修業試辦計畫主持人詹魁元則指出，越來越多大專院校推動跨域學士制度，輔導人力與機制的建立相當重要，「點亮引導卡」為引導學生規劃學習路徑提供了極大助力。

台大校學士學生蔡詠臻分享自身經驗說，透過牌卡進行會談，能聚焦在最重要的議題，進行更深入的討論。Light Up Map 則讓他更具主動性，不僅能探索自己的優勢，還能跳脫既有思維框架，規劃未來發展。

「點亮引導卡」是由學習規劃辦公室，經歷數千場會談精華的萃取，與多次測試後產生，全面呈現學習規劃的核心心法，透過7個會談階段和6款功能牌卡，結合獨特的 Light Up Map，能系統化引導使用者完成對話過程，進一步將抽象的想法轉化為具體的行動計畫，藉循序漸進的提問設計，幫助使用者展開深入且富有層次的對話，不僅是一個學習的工具，更是個人探索與成長的夥伴。

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