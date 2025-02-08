馬公靈光殿鬧元宵！大小金錢龜跋杯PK 虎爺抱枕2聖杯抱回家

馬公靈光殿推出的大金錢龜，價值達12000元。（記者劉禹慶攝）

2025/02/08 18:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕迎接元宵佳節，馬公靈光殿今明兩天及12日元宵節當天舉辦大金錢龜PK賽等一系列活動，有多項精心設計的遊戲與獎品，大家祈求平安的同時，享受豐富的獎勵與過節樂趣。

率先登場的是大金錢龜PK賽，總價1萬2000元的金錢龜一隻，挑戰者可每次參加3杯以上的跋杯活動，獲得杯數小卡。12日元宵節晚上9點，擁有最多杯數的小卡持有者可獲得金錢龜，必須親臨現場出示證明小卡。乞走金龜者必頁繳交等值保證金或提供保證人，來年繼續還願。

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小金錢龜PK賽每天限量發放4隻價值1000元的小金錢龜，共12隻。挑戰者每次參加3杯以上的跋杯活動，即可領取杯數小卡。元宵節當天晚上8點總PK，前4名擁有最多杯數的參賽者將贏得小金錢龜。

虎爺抱枕只要參加者連續獲得2個聖杯，即可帶回家。每天前40名參加者，若未順利跋到虎爺，可獲得澎管處2025年平安龜紀念幣1枚。火燒坪人文地圖門簾參加者只需按讚分享貼文，現場出示即可獲得一份小品文創設計門簾，限量90份。

活動也與文化局旅遊處共同舉辦「嶼龜同行元宵乞龜集章活動」。現場還有元宵靈光小市集，在元宵活動期間，靈光殿將與多家當地商家合作，開設小市集，提供各式各樣的特色商品與美食。所有活動的參加資格為結緣金100元。數量有限，歡迎踴躍參加。

可愛的虎爺抱枕，2聖杯就可獲得。（記者劉禹慶攝）

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