助青年走入社區逐夢 教育部「Changemaker計畫」金援

教育部推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，得獎團隊「漂丿少年家」帶領高職生服務社區，講解外出服務前準備作業。（教育部提供）

2025/02/08 19:13

〔記者林曉雲／台北報導〕協助青年以實際行動改變社區，教育部推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」 ，18到35歲青年可組成2到5人團隊，針對家鄉、生長土地及關心的社區，提出行動計畫，教育部會提供行動金等資源挹注。

教育部青年署科長黃雅玉說明，為鼓勵青年積極參與社區發展，計畫運用行動金、輔導共學等資源，支持青年投入地方事務，114年計畫徵件自即日起到3月18日中午12點截止，歡迎到「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」網站踴躍提案。2月22日下午2點、2月25日晚上7點辦理線上說明會，邀請學長姐與評審委員重點分享。

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113年計畫Actor組「社區一家獎」獲獎團隊「集河工作室」成員曾禹寰，從青年夢想家（Dreamer）角色出發，在青聚點的孵化下，逐步累積地方知識與在地行動經驗。

曾禹寰說，112年組成「集河工作室」，提案獲選成為青年行動家（Actor）團隊在台北士林區福華里推動長者陪伴計畫，辦理工作坊挖掘長輩的生命故事，促進不同世代間的經驗交流，成功記錄青銀互動的日常生活。

此外，同為113年計畫Actor組「社區一家獎」得獎團隊「漂丿少年家」隊長楊皓傑，從青聚點蹲點實作生開啟陪伴在地青少年的路，他是金門高職代理教師，致力於翻轉當地居民對技職教育的刻板印象，團隊帶領學生們利用一技之長走進社區，教導民眾汽機車保養知識，讓大眾看見技職生的專業實力，更讓學生從與社區緊密互動中找到自我價值。

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