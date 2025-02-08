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    「屏日曬書祭」前進客家庄 結合佳冬拜新丁品味文化與書香

    「屏日曬書祭」客家庄登場，屏東縣長周春米到場鼓勵。（記者蔡宗憲攝）

    「屏日曬書祭」客家庄登場，屏東縣長周春米到場鼓勵。（記者蔡宗憲攝）

    2025/02/08 17:35

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣的獨立書店各具特色，前總統蔡英文也曾專程探訪。獨立書店共同發起的第二屆創新書市「屏日曬書祭」前進佳冬，首度與佳冬拜新丁活動結合，遊客可以拜新丁、遊客庄、逛書市，書展不再侷限城市，而是與庄頭文化、廟宇活動，開啟全新的文化想像。

    屏東縣響應文化部享讀福爾摩沙計畫，今年10家在地的獨立書店共同號召，前進佳冬，首度與客庄重要文化活動拜新丁結合，鼓勵更多人走進客庄看見地方文化、也看見屏東各具特色的獨立書店。

    參與的獨立書店最北來自台北，最南來自恆春，距離超過400公里，在地書店包括繫．本屋、永勝5號、小沐屋工作室、小陽．日栽書屋、艸魚禾堂、在，繁華阿嬤家、紅氣球書屋、幼稚園小書房有機書店、咖必冊店、留下旅舍、七木人文空間書房等。外縣市書店及出版社則有日榮本屋、大河壩小書店、地下書房、唐山書店、新經典文化及四也文化出版公司。

    主辦的繫．本屋說，佳冬鄉六根庄是有名的活的博物館，蕭家古厝、楊氏宗祠、步月樓、張家商樓等古蹟一字排開，在這樣聚落之間逛書展，堪稱最美的文化體驗。今天除了書市集，現場還有唸歌團、氣球藝人等精彩表演，同時安排作家短講。

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