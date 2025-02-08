近萬人排隊！吉伊卡哇提燈發放爆棚 高市觀光局：2/9還有一場

近萬民眾排隊領取吉伊卡哇小提燈。（記者李惠洲攝）

2025/02/08 17:17

〔記者李惠洲、王榮祥／高雄報導〕吉伊卡哇風靡高雄港！高市觀光局今天下午在冬日遊樂園首度發放吉伊卡哇小提燈，吸引近萬民眾排隊領取，雖然表訂下午4點發放，卻有人上午8點前就到場，觀光局現場估算後頻頻廣播，後面排隊可能領不到了，喊話明天下午還有一場。

「2025 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」邀請「吉伊卡哇」三隻小可愛進駐愛河灣，開幕以來吸引超過386萬、來自全台及世界各地遊客到訪高雄一睹風采，農曆春節前夕曝光的吉伊卡哇小提燈更是備受矚目。

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高市觀光局今下午首次分送小提燈，預定下午4點開場，卻有數十民眾上午8點前就在旅運中心旁自行排隊，上午11點左右已有約百人到場；中午過後大批人潮陸續湧入，下午4點不到、現場規劃排隊空間已被排滿，觀光局緊急透過廣播呼喊，後面再排可能領不到，建議民眾明天再來。

鑒於吉伊卡哇高人氣，高市副市長李懷仁親自坐鎮現場，觀光局總動員近百人力，加上高雄港警所、苓雅警分局警力支援，確保排隊秩序。

觀光局說明，今天共規劃3個排隊區域（去年兩個），每個區域有10條動線，排到尾端及控管不再讓人進入，另有一個預備區，如果前面還有餘裕，再發給預備區排隊民眾。

副市長李懷仁也被現場人潮震撼到，直言吉伊卡哇真的很有人氣，也祝福領到小提燈的民眾新年快樂、心想事成。

2月9日除發放小提燈，還將舉辦吉伊卡哇遊港活動，吉伊卡哇與主題渡輪、遊艇及重帆一起遊港同樂，相關資訊可至高雄旅遊網（https://www.khh.travel/）官網、臉書及IG，以及「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動官網（https://khh.travel/go/olej2Rej ）查詢。

民眾排隊領取吉伊卡哇小提燈，有民眾上午八點前就到場。（記者王榮祥攝）

一家大小開心領取吉伊卡哇小提燈。（記者王榮祥攝）

高市副市長李懷仁（左二）協助民眾把小提燈裝在袋子方便帶回。（記者王榮祥攝）

孩子坐在娃娃車上數小時，領到吉伊卡哇提燈時好開心。（記者王榮祥攝）

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