急凍！20縣市低溫特報

氣象署發布低溫特報。（取自氣象署官網）

2025/02/08 16:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（8日）傍晚針對20縣市發布低溫特報，中部以北縣市更是一片「橙色燈號」代表非常韓冷；氣象署也提醒要注意有6度以下低溫發生機率。警報期間從今天晚間到明天（9日）。

氣象署今天傍晚針對20縣市發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）縣市包括苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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黃色燈號（寒冷）縣市包括南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

寒流襲台，氣象署發布低溫特報。（取自中央氣象署官網）

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