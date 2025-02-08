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    農漁會選舉15日展開 屏東縣高樹等4鄉鎮農會競爭激烈

    農漁會選舉即將舉行。（資料照，記者葉永騫攝）

    農漁會選舉即將舉行。（資料照，記者葉永騫攝）

    2025/02/08 16:45

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣農漁會選舉15日起展開，選舉小組長及農會代表，其中長治鄉、高樹鄉、崁頂鄉農會各有2人爭取總幹事職務，形成兩派競爭，而東港鎮則是出現同派分裂爭取農會理事長的情形，而漁會方面則是琉球鄉出現競爭，縣府農業處表示，雖然大多數的農漁會選舉都很平順，但未到選舉出爐仍有變數。

    屏東縣有24個農會、5個漁會，農漁會選舉從15日開始登場，原本有長治、高樹、崁頂、內埔、南州5個鄉出現有2名的總幹事登記，但因為績優總幹事優先候聘，最後只剩下長治、高樹、崁頂3個鄉農會總幹事出現競爭，主因為3名現任總幹事皆為新任，未達4年任期列為績優總幹事，因而出現競爭者，而東港鎮農會則是農會理事長職務同派相爭，因此總幹事雖沒有2人競爭，但選舉卻出現競爭激烈的情形。漁會則是在3月才選舉，目前也只有琉球鄉出現競爭，有2人爭取總幹事，其他4個漁會的選情則相當平順。

    屏東縣農業處表示，農漁會的競爭雖然從總幹事的候聘情形可以看出大概，但是有些農漁會因為選舉後，理事長換人或者派系立場不同，出現不候聘總幹事的狀況，最後還得重新登記，因此沒有到選舉結果出爐仍有很大的變數，縣府會注意情況全力輔導。

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