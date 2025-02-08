桃園「路段黃光、路口白光」雙色路燈降肇事率近3成 今年增設

桃園市政府推動施路段黃光、路口白光」雙色路燈，肇事率下降3成。（養工處提供）

2025/02/08 17:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府養護工程處試辦「路段黃光、路口白光的雙色溫照明配置」，有效降低車禍發生事故，去年起在全市都會區的易肇事、通學周邊路口的換裝雙色溫路燈，供設置1572處，去年夜間肇事率比起前年減少29％，由於成效良好，今年將全面擴大至非都會區、郊區的易肇事路段，目前正在統計數量。

養工處長劉軍希表示，養工處於全市各區挑選一條重要道路，統計前年、去年1到6月夜間肇事案件數量，從201件下降到142件，減少29％，至於各區道路分別為蘆竹區南崁路、觀音區大觀路、大園區大觀路、中壢區中華路、八德區介壽路、大溪區埔頂路、龍潭區中興路、龜山區萬壽路、平鎮區延平路、楊梅區永美路、桃園區大業路、新屋區 中山路及復興區三民路。

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其中中壢區中華路從48件降至28件、龜山區萬壽路則由46件降至27件，其次是八德區介壽路由27件降為19件，但蘆竹區南崁路則是由14件增至17件，所幸只是增加車對車的事故，至於車撞人的事故由2件變成0。

劉軍希說，養工處從2020年起辦理「路口雙色溫路燈」計畫，原道路維持「3000K色溫」黃光路燈，在易肇事及重要路口換裝「5000K色溫」白光燈具，以不同色溫燈具間產生色偏差，提高駕駛人接近路口時的行車專注力，其中桃園區經國路，經統計2020年至2023年，夜間肇事案件數量從33件下降至20件，減少幅度達39％。

劉軍希表示，雙色溫路燈在2021年獲交通部道安創新貢獻獎中的交通工程組獲得第一名，也在2022年獲得台灣照明學會照明貢獻獎，而交通部在前天推出的道安三箭，就包含「路段黃光、路口白光的雙色溫照明配置」計畫。

他也提到，路口交通事故又以夜間發生為主，因此提升路口的可視性至關重要，使駕駛者能及早發現行人，有足夠的反應時間。

桃園市政府推動施路段黃光、路口白光」雙色路燈，肇事率下降3成。（養工處提供）

桃園市政府推動施路段黃光、路口白光」雙色路燈，肇事率下降3成。（養工處提供）

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