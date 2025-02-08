台灣燈會離桃園機場超近 觀光署推期間限定導覽吸轉機客

過境旅客台灣燈會期間限定行程（專人導覽），圖為主燈展演場主燈「無限樂園」。（觀光署提供）

2025/02/08 17:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年台灣燈會在桃園市舉辦，交通部觀光署今天（8日）宣布，此次燈會舉辦地點鄰近桃園國際機場，觀光署特別針對過境旅客推出燈會期間限定行程，吸引外籍轉機客造訪台灣燈會。

觀光署表示，2025台灣燈會推出的燈會期間限定行程，提供專人定時導覽遊程及自由行遊程建議路線。這次燈會展出超過300件以上結合工藝、竹藝、互動科技及傳統燈藝等多元手法之作品，其中主燈「無限樂園」開台灣燈會主燈先例，首次採用現代抽象符號造型，由知名藝術家李明道老師操刀，利用AI及3D裸視技術。

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另外，2條自由行建議路線「桃園商圈好好逛」及「自然藝術走透透」遊程，2月23日前，結合燈會及文藝景點，並提供桃園機場捷運搭乘兌換券及至少20家機捷周邊企業商家的優惠折扣介紹手冊，讓過境旅客不只可以享受美景，還有機會享受地道的台灣味。

除燈會期間限定行程外，每日固定提供過境旅客3種團體導覽遊程，分別帶旅客走進台北市、新北市及桃園市探索台灣的人文及歷史風情；另外也提供6條自由行建議路線，涵蓋台北、桃園捷運沿線景點及桃園機場供旅客持機捷券遊覽。

觀光署表示，已開放2月12日至2月23日在台轉機停留7至24小時以內並持有效簽證或免簽證入境台灣的外籍旅客，透過活動網站預約報名遊程。

觀光署提醒，欲報名專人定時導覽遊程旅客，可於抵台前5天至90天至活動網站申請，或於當天洽詢桃園國際機場旅客服務中心現場報名。

預約自由行遊程之旅客，請於抵台前5日至網站申請，並於桃園國際機場各航廈入境大廳的交通部觀光署旅客服務中心櫃檯報到，以取得桃園國際機場捷運搭乘兌換券。

過境旅客台灣燈會期間限定行程（專人導覽），圖為主燈展演場迎賓門「流光迎春」。（觀光署提供）

過境旅客台灣燈會期間限定行程（自由行建議路線），圖為青塘園。（觀光署提供）

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