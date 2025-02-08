公車駕駛長蘇子庭耐心服務輪椅族 乘客「揪感心」

高雄公車駕駛長蘇子庭耐心且細心照顧坐輪椅的長者，被乘客讚誇，交通局將擇期表揚。（交通局提供）

2025/02/08 16:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄公車駕駛長蘇子庭耐心又細心照顧行動不便年長乘客，受網友們誇讚，交通局接到反應了解後，駕駛長蘇子庭（38歲）是漢程客運自費籌辦職業大客車駕駛培訓計畫的「首位」公車駕駛長，從公車小白到成為職業駕駛，近期將公開表揚。

交通局表示，駕駛長蘇子庭的服務事蹟被乘客發表在粉專，指他禮貌對待每位乘客，在文化中心站對坐輪椅的長者也很耐心，細心把車子停好，鬆開綁繩準備讓乘客下車，發現不便於輪椅下車，不疾不徐地喬好公車，沒有半點不耐煩口氣，受到許多網友肯定，讓輪椅族覺得「揪感心」。

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交通局調查後表示，駕駛長蘇子庭（38歲）是漢程客運自費籌辦職業大客車駕駛培訓計畫的「首位」公車駕駛長，從公車小白到成為職業駕駛，去年11月底結訓正式上線開車，短短不到3個月，就成為許多在地社團、部落格高人氣的優良駕駛，深受乘客肯定並向客服專線表揚。

蘇子庭謙虛表示自己有一天也會老，不再年輕，用這種心態換位思考，真誠服務每一位乘客；交通局表示，將先請漢程客運給予這位駕駛實質獎勵，近期將頒獎表揚這位熱心服務的暖心駕駛長。（17:19更新）

高雄公車駕駛長蘇子庭耐心且細心照顧坐輪椅的長者，被乘客讚誇，交通局將擇期表揚。（交通局提供）

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