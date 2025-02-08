為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基中校友黃大銘長期資助學生 離世愛心不墜

    國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

    國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

    2025/02/08 16:19

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立基隆高中校友黃大銘一生熱心公益，退休後10多年來每年捐助獎學金，鼓勵清寒學生向上「要用功努力讀書」，日前90歲高齡安詳離世，師生相當不捨。家屬為了延續他的精神，將繼續提供獎學金送愛。

    基中校長鍾定先表示，黃大銘是基隆高中的傑出校友，一生熱心公益，也以身為省中人為榮，非常關心母校各項發展，長年擔任校友會顧問，並設立「黃大銘先生獎學金」，每年提供10餘萬元獎助學金獎勵學弟妹，且親自頒獎鼓勵學生。

    鍾定先說，有一次黃大銘到學校要參加頒贈獎學金的典禮，途中為了趕時間，不小心在生態池跌倒，衣服都濕了，他忍痛爬起來繼續到會場，直說沒關係，他一定要去勉勵學生，讓學生都很感動，他對學生的愛始終如一。

    鍾定先說，黃大銘對教育的支持，對學生的關懷成為基中學弟妹永遠的榜樣，他的兒子也是基中的校友，家屬為了延續他的精神，將繼續提供獎學金，學校會善加利用在協助進步向上的學生身上。

    黃大銘除了成立獎學金照顧學生，支持推動雞籠中元祭文化不遺餘力，從1992年黃姓宗親會第一次擔任輪值主普，至2022年第三度輪值主普，他擔任祭祀主委、理事長、爐主，並擔任鷄籠中元祭的保存團體-基隆主普壇管理委員會理事長，推動中元祭發揚悲天憫人的博愛精神及族群融合要。

    他在2007年擔任黃氏宗親會理事長時，舉辦國際性的「中元祭學術研討會」，不但讓市民瞭解擧辦中元祭的意義，也提升了基隆中元祭位階；同時提出「陰陽兩普」，把贊普桌全部改為「乾料的禮盒」，普度後送給基隆低收入家庭。2009年鷄籠中元祭獲文建會評選為第一號國家無形文化資產，黃大銘是重要推手。

    國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

    國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

    國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

    國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

    黃大銘推動鷄籠中元祭不遺餘力。（黃大銘家屬提供）

    黃大銘推動鷄籠中元祭不遺餘力。（黃大銘家屬提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播