基中校友黃大銘長期資助學生 離世愛心不墜

國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

2025/02/08 16:19

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立基隆高中校友黃大銘一生熱心公益，退休後10多年來每年捐助獎學金，鼓勵清寒學生向上「要用功努力讀書」，日前90歲高齡安詳離世，師生相當不捨。家屬為了延續他的精神，將繼續提供獎學金送愛。

基中校長鍾定先表示，黃大銘是基隆高中的傑出校友，一生熱心公益，也以身為省中人為榮，非常關心母校各項發展，長年擔任校友會顧問，並設立「黃大銘先生獎學金」，每年提供10餘萬元獎助學金獎勵學弟妹，且親自頒獎鼓勵學生。

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鍾定先說，有一次黃大銘到學校要參加頒贈獎學金的典禮，途中為了趕時間，不小心在生態池跌倒，衣服都濕了，他忍痛爬起來繼續到會場，直說沒關係，他一定要去勉勵學生，讓學生都很感動，他對學生的愛始終如一。

鍾定先說，黃大銘對教育的支持，對學生的關懷成為基中學弟妹永遠的榜樣，他的兒子也是基中的校友，家屬為了延續他的精神，將繼續提供獎學金，學校會善加利用在協助進步向上的學生身上。

黃大銘除了成立獎學金照顧學生，支持推動雞籠中元祭文化不遺餘力，從1992年黃姓宗親會第一次擔任輪值主普，至2022年第三度輪值主普，他擔任祭祀主委、理事長、爐主，並擔任鷄籠中元祭的保存團體-基隆主普壇管理委員會理事長，推動中元祭發揚悲天憫人的博愛精神及族群融合要。

他在2007年擔任黃氏宗親會理事長時，舉辦國際性的「中元祭學術研討會」，不但讓市民瞭解擧辦中元祭的意義，也提升了基隆中元祭位階；同時提出「陰陽兩普」，把贊普桌全部改為「乾料的禮盒」，普度後送給基隆低收入家庭。2009年鷄籠中元祭獲文建會評選為第一號國家無形文化資產，黃大銘是重要推手。

國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

國立基隆高中校友黃大銘退休後10多年來，成立獎學金鼓勵清寒績優學生向上。（基隆高中提供）

黃大銘推動鷄籠中元祭不遺餘力。（黃大銘家屬提供）

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