海外網購3C產品NCC要收750元審查費 民眾黨團開酸

國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信管理業務規費收費標準》第十四條標準，從今年2月3日起，民眾進口自用「第二級電信管制射頻器材」， 每件要收取審查費750元，遭民眾黨團批評是有牌的搶匪。（民眾黨團提供）

2025/02/08 16:10

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網購回台自用手機、藍芽耳機收750元審查費 NCC曝原因

〔記者劉宛琳／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）修正《電信管理業務規費收費標準》第十四條標準，從今年2月3日起，民眾進口自用「第二級電信管制射頻器材」， 每件要收取審查費750元。對此，立法院民眾黨團驚呼，什麼！整天正事不做，只會哭窮、哭沒人的NCC，終於找到工作，要開始當有牌的強盜了嗎？

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「Hi~最近有海外網購嗎？提醒您，您買的藍牙耳機、音響，NCC要多收750元喔！」民眾黨團表示，最近在海外購買無線、wifi功能電子設備的朋友，可能即將、或已經收到一份物流業者的通知，你要先繳750元給NCC，你買的商品才有辦法入關寄給你。

對於到底哪些要收費，民眾黨團指出，凡是非公眾電信網路、專用電信網路或業餘無線電台所需之電信管制射頻器材（第一級），都歸類於第二級，也就是包括我們自用的 「民生與視聽娛樂器材」。換句話說，以後想從國外買藍牙鍵盤或耳機，或是有任何具wifi或無線功能的遊戲機，就算是自用，通通要繳給NCC過路費。如果不幸網購回來的產品出事、要送海外原廠維修，恭喜NCC，寄回來再多收一次，可以搶1500元。

民眾黨團質疑，NCC憑什麼攔路收錢？理由是：「有鑑於網路購物普及，民眾透過網路網路訂購無線電信設備案件漸增，每日均有近百件，NCC需投入相當的人力及硬體資源，因此要增加自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費。」民眾黨團翻譯白話文：「你們國外網購買太多，我們要審核很累很麻煩，雖然不拆不驗只是建檔工本費，但為了以價制量，所以要從人民口袋多收錢，免得你們買太多」。

民眾黨團諷刺，詐騙集團都還會想方設法騙你，民進黨政府的NCC直接用搶的，真是一門好生意。NCC正事不幹，放任國內假新聞滿天飛；哭窮哭預算、巧立名目和百姓搶錢這檔事，倒是相當勤快。現在網路輿論炸鍋，也於「公共政策網路參與平台」發起將民生或娛樂產品排除於「第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」收費項目，公民參與，廢NCC惡法一起來。

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