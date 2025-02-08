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    全台最冷！玉山寒流-3.1度成大冰庫 主峰線雪景危險又美麗

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道結出厚冰，行走在冰岩路段充滿風險，必須抓著鐵鍊才能前進。（玉管處提供）

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道結出厚冰，行走在冰岩路段充滿風險，必須抓著鐵鍊才能前進。（玉管處提供）

    2025/02/08 14:45

    〔記者劉濱銓／南投報導〕寒流來襲！玉山今氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線碎石坡至主峰頂全都結冰，高山區有如大冰庫，雖然霧淞雪景「凍」人，但步道結冰濕滑也相當危險，玉山國家公園管理處表示，今排雲山莊僅有7名山友登頂，足見冰封路況充滿風險，提醒山友務必做好評估，切勿貿然登頂。

    玉管處表示，玉山主群峰今氣溫維持在零下2至3度間，排雲山莊則是0度，一整天僅有7人登頂玉山主峰，預計今天會住宿排雲山莊的有20隊、56人，屆時會加強雪季宣導，要求要有冰爪等裝備才能上山。

    玉管處也說，目前主峰線從碎石坡到主峰全都結冰，部分結出厚冰與冰岩路段非常濕滑難走，雖然山區一片銀白雪象相當美麗，但行走其間也是有危險性，必須緊抓鐵鍊才能緩步上山，提醒山友雪季務必檢視自身登山技術，做好風險評估，切勿貿然登頂，維護自身安全。

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道鐵棚區可見結出厚冰。（玉管處提供）

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道鐵棚區可見結出厚冰。（玉管處提供）

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道可見結出厚冰與霧淞。（玉管處提供）

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道可見結出厚冰與霧淞。（玉管處提供）

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道結出厚冰，行走在冰岩路段充滿風險，必須抓著鐵鍊才能前進。（玉管處提供）

    寒流來襲，玉山氣溫降至零下3.1度全台最冷，主峰線步道結出厚冰，行走在冰岩路段充滿風險，必須抓著鐵鍊才能前進。（玉管處提供）

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