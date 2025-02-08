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    後龍慈雲宮慶元宵2/11-13攻炮城 邀民眾挑戰拿媽祖金幣

    慈雲宮慶元宵攻炮城，廣邀民眾挑戰拿媽祖金幣。（記者蔡政珉攝）

    慈雲宮慶元宵攻炮城，廣邀民眾挑戰拿媽祖金幣。（記者蔡政珉攝）

    2025/02/08 15:47

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕逾200年歷史的苗栗縣後龍鎮慈雲宮慶元宵「攻炮城」活動，將於2月11日至13日連續3天晚間舉辦，歡迎民眾前往試手氣、拚準度，力拚媽祖金幣與家電等獎項，體驗獨特的元宵喧鬧喜慶。

    慈雲宮與苗栗縣政府今天共同舉辦活動，慈雲宮主委、苗栗縣議長李文斌表示，攻炮城的獎品除了金幣，還有電視、冰箱等家電用品，非常豐富，慈雲宮在乾隆6年興建，迄今已有284年歷史，攻炮城也有200多年歷史，極具文化傳承意義，歡選全國各地遊客到後龍同元宵，拜媽祖、攻炮城、拿獎品。

    攻炮城活動為參與民眾手執一柱香以及鞭炮，待工作人員舉牌「開始」後，參與者再點燃鞭炮，往高掛在半空中的「炮城」口丟擲，視炮城高度提供不同獎項，位置愈高，獎項愈大。

    慈雲宮將從2月11日起展開連續3天的慶元宵活動，11日規畫猜燈謎及社區表演晚會，12日、13日晚間進入重頭戲攻炮城活動，在活動期間每天上午9時至11時、下午2時至4時將發放金蛇迎春慶元宵DIY燈籠，每人限領1個，數量有限，發完為止。

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