雲嘉地區宗教盛事！ 五股開台尊王過爐16日登場

五股開台尊王過爐大典將於本月16日舉行，預估萬名信眾隨行。圖為現在長房股紅壇。（記者李文德攝）

2025/02/08 15:28

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣定民俗文化資產「五股開台尊王過爐大典」16日從四湖三條崙海清宮移至大埤鄉豐田村成功廟。這項年年輪值的宗教盛事，今年將更換正駕座近80年的頭盔，且過爐路線超過50公里，是路徑最長一條香路。中華五股開台尊王協會表示，具有特色「鎔金」亦因應金價上漲、為降低耗損率而改為擇年鎔金，但虔誠心意不變，過爐當天備有千席平安宴，歡迎全國信眾共襄盛舉「呷平安」。

五股開台尊王是「國姓公」鄭成功，此信仰原於清朝乾隆年間，鄭氏後代五兄弟供奉其神像，之後因五房兄弟分居雲嘉5處，即長、次、參、肆、伍房股，改由五房兄弟輪流請回鎮宅恭拜一年，沿襲至今已超過百年歷史，此習俗橫跨雲林四湖、崙背、斗南、虎尾、大埤及嘉義溪口共5股13庄，是地方上每年宗教大事。

請繼續往下閱讀...

協會理事長王萬來表示，今年過爐將從四湖鄉三條崙海清宮過爐至大埤鄉豐田村成功廟。由於豐田村15年輪值一次，更顯得珍貴。今年過爐路徑超過50公里，沿途經過四湖、元長、虎尾、大埤，是經過鄉鎮最多且路徑最長的一條香路。5股13庄總動員加上隨行信眾，將超過萬人參與。

協會表示，五股開台尊王過爐，保留「各股自有顏色」、「配掛紀章」、「過股點交」、「神龕啟封」、「一股請四股」、「歷屆爐主隨駕」等獨特民俗，2016年登錄為雲林縣民俗文化資產。今年過爐前點交文物幫國姓公及其左右護法甘爺、萬爺換上新神衣外，也將替正駕座神尊更換近80年頭盔，此外由於金價飆漲，考量鎔金會有耗損，而決議擇年鎔金，虔誠心意仍不變。

協會指出，16日過爐將於上午7時點起馬炮，預計傍晚抵達大埤豐田村成功廟，駐駕3日後將移駕至值年爐主住宅所設立的紅壇奉祀一年，過爐當天將席開近1000桌佳餚讓民眾們「呷平安」，歡迎全國鄉親共襄盛舉，感受於雲嘉地區重要民俗活動魅力。

五股開台尊王過爐大典將於本月16日舉行，預估萬名信眾隨行。圖為現在長房股紅壇。（記者李文德攝）

五股開台尊王過爐大典將於本月16日舉行，預估上萬名信眾隨行。圖為往年過爐照片。（中華民國五股開台尊王協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法