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    擊鼓開春！台南迎春禮東門城祭天 鹿耳門高空煙火秀掀高潮

    乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華今日登場。（記者王姝琇攝）

    乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華今日登場。（記者王姝琇攝）

    2025/02/08 15:15

    〔記者王姝琇／台南報導〕乙巳年台南市迎春禮民俗活動暨踩街嘉年華今登場。副市長趙卿惠擊鼓開春，現場發送香火袋鑰匙圈與聖母廟御守；鹿耳門聖母廟高空煙火秀也將在今晚盛大登場。

    市長黃偉哲偕各局處首長、正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池等人，今於東門城舉行祭天儀典，為迎春禮揭開序幕。藝姿舞集藝術團帶來舞蹈演出，寓意春降、農耕、豐年；此外，仁德文賢國中舞龍隊、六甲國中武術隊、新市國中創鼓隊等團隊輪番表演，展現新世代傳承傳統藝陣的活力。

    迎春禮活動遵循古禮祭典儀式，依照《春牛經》形制打造芒神和春牛，芒神身高3尺6寸5分，今年為老年像，白衣繫紅腰帶，行纏鞋褲俱全，芒神雙足穿鞋，代表今年雨水少，民眾需節約用水。

    祭天儀式圓滿後，迎春禮踩街遊行正式登場，隊伍由東門城出發，行經台灣府城隍廟，前往延平郡王祠舉行開春儀式，由趙卿惠、鄭深池代表擊鼓傳達萬物復甦、春意盎然的信息，祈求五穀豐登、整年風調雨順。現場並發送媽祖加持過的限量香火袋鑰匙圈與聖母廟御守，庇佑民眾平安。

    黃偉哲表示，迎春禮不僅展現台南作為歷史文化之都的深厚底蘊，今晚在鹿耳門聖母廟更有盛大的「鞭春牛」儀式，象徵驅邪祈福，迎接新年的美好願景；此外，台南春節系列活動不間斷，包括元宵節、鹽水蜂炮等傳統盛事，為春節畫下熱鬧句點，歡迎國人來台南體驗傳統民俗的魅力。

    晚間重頭戲是鹿耳門聖母廟高空煙火秀，加入500台無人機、360度LED環景燈光秀表演，搭配3階段、總共67分鐘的高空煙火秀及12座蜂炮城，將帶給民眾特別的文化盛宴。

    藝姿舞集藝術團帶來舞蹈演出，寓意春降、農耕、豐年。（記者王姝琇攝）

    藝姿舞集藝術團帶來舞蹈演出，寓意春降、農耕、豐年。（記者王姝琇攝）

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