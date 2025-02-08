參與青鳥活動獲韓媒關注 追星人購買台灣手燈出現爭議

參與青鳥活動獲韓媒關注，有追星人向本報投訴，她購買台灣手燈相關爭議。（投訴人提供）

2025/02/08 16:16

〔記者林曉雲／台北報導〕藍白強推選罷法、憲訴法、財劃法3大爭議法案，引發民眾反彈，去年底民團組織「冬季青鳥在台北」活動抗議，不少追星人拿出手燈為台灣應援，還遭到國民黨黨工酸「像瘋子」，卻意外受到韓國媒體關注。有追星人向本報投訴購買台灣手燈爭議，她表示，起初承諾台灣手燈不營利，在台灣製造，並強調內部優先購買，手燈顏色不會有紅白藍，且會贈送給51席愛台立委，展現台派團結力量，但事情發展迄今引起很多質疑。

投訴人表示，她是第一批預購組，還經過資料審查，最近她拿到手燈，但已有群外網紅先拿到開箱，另手燈設計與AI示意圖落差大，讓購買者感到失望，但許多人仍願意支持「台灣價值」，內部公告群內優先購買4000支後才開放對外，成員質疑數量規劃不透明，且設計奇怪的購買門檻，例如「要先回答手燈設計者住哪裡？」讓人不解必要性。

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投訴人質疑發貨混亂，內部優先購買者沒有先收到，外部購買者卻比內部還早拿到，引發不少追星人質疑，而最初承諾使用日本製電池，還因此提高售價，卻發現有使用越南製電池。

對此，taiwan.starstruck官方帳號在脆上發文說明，電池均為日本製，是日本公司在越南的工廠，至於群外訂單先出貨，則是因為以訂單完成付款日期來安排，而非下單時刻，全數手燈昨（7）日出貨完成。

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