2/12元宵台南鹽水蜂炮6路口交管 重點勿擋蜂

台南鹽水蜂炮民俗遶境活動將在2月11、12日兩天登場，重頭戲在元宵節12日炮城開炸。（資料照）

2025/02/08 16:06

〔記者楊金城／台南報導〕遠近馳名的台南鹽水蜂炮民俗遶境活動將在2月11、12日兩天登場，重頭戲在元宵節2月12日炮城開炸，因應蜂炮活動，新營警分局將在12日下午3點起對市道172線、台19線車流進入鹽水市區的6個路口實施交通疏導管制措施，遊客要早點進入鹽水市區。

對「擋蜂」的惡息，鹽水公所和警方再次呼籲，觀賞或犁炮的民眾應穿戴全罩式安全帽、毛巾、口罩、棉質厚衣褲及安全鞋等防護裝備，並與炮城保持5公尺以上安全距離，不要擋住蜂炮燃放。

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6交管地點在鹽水忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路與金和路口、朝琴路與和平路口。

市道172線在新營交流道復興路至鹽水忠孝路、南太路段，如遇車流壅塞或神轎抵達，警方將實施汽車改道的管制措施，改道路線為新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛沿172線復興路轉進新營工業區再接172線；布袋、義竹、學甲往新營方向車輛同樣繞行新營工業區內後再接172線復興路。鹽水區民持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出。

開放遊客停車的地點有鹽水岸內糖廠停車場、新營工業區內道路兩側、鹽水汫水里、水秀里社區。汽、機車應加大鎖，且不要在車內置放貴重物品、財物、證件等。並勿將車輛停放在鹽水國中操場蜂炮集中施放區及神轎遶境路線的街道旁，避免遭蜂炮破壞或引發火災。

在鹽水國中操場蜂炮集中施放區的周邊道路武廟路、北門路和三福路並設置行人徒步區，嚴禁車輛進入，避免人車爭道造成危險。

新營警分局在鹽水國小、鹽水普照宮、月津國小、明達高中設置機動派出所，受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等為民服務，也可撥打110報案專線。遊客對鹽水蜂炮交通疏導管制措施可上分局網站、臉書查詢。

新營警分局將在元宵節12日下午3點起對進入鹽水市區的汽車採交管措施。（分局提供）

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