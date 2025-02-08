拚觀光！「台灣好行」新增雲西線暢遊北港、水林、口湖

台灣好行2月起新增雲西線，從高鐵嘉義站出發，經北港武德宮、口湖遊客中心、成龍濕地等景點。（記者黃淑莉攝）

2025/02/08 14:28

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〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣去年觀光人次突破2000萬，縣府期許今年能再創新高，向交通部觀光署申請新增「台灣好行」雲西線，2月1日上路，從高鐵嘉義站發車到北港、水林及口湖等多處景點。縣府指出，共計全縣有4條台灣好行路線，遊客不用自己開車就能暢遊雲林各景點。

台灣好行是觀光署為提供國內外自由行遊客友善、直達景點的旅遊接駁服務，雲林縣府這幾年推動香客轉遊客、遊客變常客的觀光策略，為解決大眾運輸系統路線、班次都不足困境，積極爭取台灣好行。

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文觀處長陳璧君表示，原本有北港虎尾線、斗六古坑線、雲林草嶺線等3路線，今年再增加雲西線，除草嶺線週三至週日行駛，其他3路線都是週一至週日行駛，讓民眾可以輕鬆深度遊雲林。

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北港虎尾線起迄點在斗六火車站，行經高鐵雲林站、布袋戲館、北港朝天宮、口湖遊客中心、三條崙海清宮、麥寮拱範宮、崙背千巧谷樂園牧場。

斗六古坑線起站在斗六火車站，行經斗六雲中街、社口遊客中心、雲林科技大學、古坑綠色隧道、嘉興宮、福祿壽酒廠、永光故事屋、劍湖山世界、華山咖啡大街。

草嶺線起站在斗六火車站，經斗六鎮西國小、水岸藝術公園、成大醫院斗六分院、受天宮、勞工育樂中心、東和、荷苞山桐花公園、早寮、二坪仔、外湖、內湖、新草嶺國小、草嶺山莊、草嶺公園、東璧山莊。

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雲西線起點高鐵嘉義站，經北港水道頭園區、北港遊客中心、北港1911好庫文化園區、水林顏厝寮聚落、口湖遊客中心、成龍濕地、戰水鯨湖廣場、黃金蝙蝠館、北港春生活博物館、武德宮。

此外，縣府也在北港開辧免費「北港環鎮接駁車」從1月31日上路，每週六、日及連續假日提供服務，停靠接駁有北港1911好庫文化園區、第一停車場、水道頭文化園區、北港登記所、北港公所、文化中心及武德宮。

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台灣好行2月起新增雲西線，從高鐵嘉義站出發，經北港武德宮、口湖遊客中心、成龍濕地等景點。（記者黃淑莉攝）

台灣好行2月起新增雲西線，從高鐵嘉義站出發，經北港武德宮、口湖遊客中心、成龍濕地等景點。（記者黃淑莉攝）

雲林縣推出的免費北港環鎮接駁車，1月31日起每週六、日及連續假日提供服務。（記者黃淑莉攝）

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